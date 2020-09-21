Один из самых известных российских кинокритиков больше не сотрудничает с шоу «Вечерний Ургант»

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных российских кинокритиков Антон Долин после восьми с половиной лет работы больше не сотрудничает с шоу «Вечерний Ургант». Об этом он написал у себя в Facebook.



Антон Долин. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кинокритик написал, что в этом сезоне «Вечернего Урганта», как и в последующих, его не будет. Он сотрудничал с шоу восемь с половиной лет и вел рубрику «Пойдем в кино, Оксана!».

— Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня, — кратко прокомментировал новость Антон. Подробностей о причинах отстранения Долина от программы пока нет.

Долин признался, что «Вечерний Ургант» изменил его жизнь и превратил в подобие поп-звезды среди кинокритиков.

— Не уверен, что мне была нужна эта слава: прагматическое применение ей я нашел лишь однажды (но это был важный раз), когда запустил краудфандинговую кампанию для «Искусства кино» (Антон — главный редактор журнала. — Прим. ред.), — признался кинокритик и добавил, что он верил в осмысленность своей работы на «Вечернем Урганте», потому как еженедельно рассказывал гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, — от «Жизни Адель» до «Головы-ластик», от «Левиафана» до «Моего друга Ивана Лапшина».

Он попросил ему не сочувствовать и не предлагать новую работу, потому как «загружен по уши и всем доволен».

— Вы по-прежнему можете читать меня здесь (на Facebook. — Прим. ред.), в «Медузе» и в «Искусстве кино», слышать на «Серебряном дожде» (эфиры скоро возобновятся) и видеть на показах Каро-Арт и «ИК».

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