ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовер Mazda CX-30 получил 253-сильный турбомотор

21.09.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Паркетник» Mazda CX-30, представленный весной прошлого года, все еще не добрался до рынка ТС, а в Америке тем временем успел разжиться новой топ-версией. Под капот он получил 2,5-литровый турбодвигатель Skyactiv-G Turbo, который летом также появился и у соплатформенной Mazda 3.


Четырехцилиндровый турбомотор на кроссовере развивает 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента. Работает он в тандеме с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Динамические характеристики самой мощной версии CX-30 пока не раскрыты.


Снаружи топовая модификация кроссовера отличается укрупненным выхлопными патрубками и черным декором — это окраска корпусов наружных зеркал и 18-дюймовых легкосплавных дисков. В «базе» имеются мультимедиа-система с 8,8-дюймовым экраном, проекционный дисплей, система бесключевого доступа, аудиосистема Bose с 12 динамикам, адаптивный круиз-контроль с функцией возобновления движения после короткой остановки, системы удержания машины в полосе, кругового обзора и распознавания дорожных знаков и прочие электронные помощники.


В продаже CX-30 Turbo появится ближе к концу текущего года — ожидается, что в США стоимость топ-версии составит 32 тысячи долларов. О появлении такой модификации CX-30 на других рынках ничего не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Паркетник» Mazda CX-30, представленный весной прошлого года, все еще не добрался до рынка ТС, а в Америке тем временем успел разжиться новой топ-версией. Под капот она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавший на прошлой неделе мужчина найден погибшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика