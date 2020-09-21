Кроссовер Mazda CX-30 получил 253-сильный турбомотор

Источник материала: Tut.by

«Паркетник» Mazda CX-30 , представленный весной прошлого года, все еще не добрался до рынка ТС, а в Америке тем временем успел разжиться новой топ-версией. Под капот он получил 2,5-литровый турбодвигатель Skyactiv-G Turbo, который летом также появился и у соплатформенной Mazda 3.





Четырехцилиндровый турбомотор на кроссовере развивает 253 л.с. и 433 Нм крутящего момента. Работает он в тандеме с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения задней оси. Динамические характеристики самой мощной версии CX-30 пока не раскрыты.





Снаружи топовая модификация кроссовера отличается укрупненным выхлопными патрубками и черным декором — это окраска корпусов наружных зеркал и 18-дюймовых легкосплавных дисков. В «базе» имеются мультимедиа-система с 8,8-дюймовым экраном, проекционный дисплей, система бесключевого доступа, аудиосистема Bose с 12 динамикам, адаптивный круиз-контроль с функцией возобновления движения после короткой остановки, системы удержания машины в полосе, кругового обзора и распознавания дорожных знаков и прочие электронные помощники.





В продаже CX-30 Turbo появится ближе к концу текущего года — ожидается, что в США стоимость топ-версии составит 32 тысячи долларов. О появлении такой модификации CX-30 на других рынках ничего не сообщается.