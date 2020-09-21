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В Рогачеве во время ремонта в гараже загорелась машина. Владелец смог выбраться из ямы, он в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве мужчина попал в реанимацию прямо из гаража, где ремонтировал свой автомобиль. Подробности
Инцидент произошел вечером 19 сентября. Мужчина ремонтировал в гараже автомобиль. в какой-то момент машина упала с домкрата, от удара повредился топливный бак, топливо вытекло и, попав на лампу, загорелось. Пламя быстро перекинулось на авто и на гараж.
Мужчина в это время находился в смотровой яме. Ему удалось самостоятельно выбраться оттуда, но он получил ожоги.
Пострадавший в реанимации.
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В Рогачеве во время ремонта в гараже загорелась машина. Владелец смог выбраться из ямы, он в реанимации
Мужчина в это время находился в смотровой яме. Ему удалось самостоятельно выбраться оттуда, но он получил ожоги.
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