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В Рогачеве во время ремонта в гараже загорелась машина. Владелец смог выбраться из ямы, он в реанимации

21.09.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве мужчина попал в реанимацию прямо из гаража, где ремонтировал свой автомобиль. Подробности рассказали в МЧС.


Инцидент произошел вечером 19 сентября. Мужчина ремонтировал в гараже автомобиль. в какой-то момент машина упала с домкрата, от удара повредился топливный бак, топливо вытекло и, попав на лампу, загорелось. Пламя быстро перекинулось на авто и на гараж.

Мужчина в это время находился в смотровой яме. Ему удалось самостоятельно выбраться оттуда, но он получил ожоги.

Пострадавший в реанимации.

 
 
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Мужчина в это время находился в смотровой яме. Ему удалось самостоятельно выбраться оттуда, но он получил ожоги.
 
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