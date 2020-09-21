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Вопрос дня: зачем в Осмоловке из ели сделали пальму?
Источник материала: Onliner
В Осмоловке произошло весьма странное событие: у 60-летней ели кто-то обрезал практически все ветки, из-за чего она стала похожа на пальму. Местные жители такой смелый ход в ландшафтном дизайне не оценили и собираются жаловаться в Минскзеленстрой и администрацию Центрального района.
Петиция
— Мы настаиваем на том, что любые вопросы по вырубке и/или обрезке деревьев должны обсуждаться с жителями района (на открытом собрании с предварительным уведомлением), чтобы решение принималось на основе мнения большинства жителей, а не единичных жалобщиков, — сказано в петиции.
Также местные жители призывают тщательно разобраться с инцидентом на Коммунистической, 38, и провести на этой территории компенсационные посадки, которые «хоть и не смогут полностью восполнить утрату 60-летнего дерева, но хотя бы будут способствовать озеленению района».
Под петицией уже подписались 72 человека. По окончании сбора подписей она будет отправлена в Минскзеленстрой и администрацию Центрального района.
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В Осмоловке произошло весьма странное событие: у 60-летней ели кто-то обрезал практически все ветки, из-за чего она стала похожа на пальму. Местные жители такой...
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