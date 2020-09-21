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Вопрос дня: зачем в Осмоловке из ели сделали пальму?

21.09.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Осмоловке произошло весьма странное событие: у 60-летней ели кто-то обрезал практически все ветки, из-за чего она стала похожа на пальму. Местные жители такой смелый ход в ландшафтном дизайне не оценили и собираются жаловаться в Минскзеленстрой и администрацию Центрального района.

Петиция появилась на сайте petitions.by. Ее авторы утверждают, что дерево изуродовали в ответ на жалобу одного-единственного жильца-пенсионера, который хотел таким образом получить больше солнца в квартире. Но остальных такой ландшафтный дизайн возмущает. Да и ель теперь вряд ли выживет.

Вопрос дня: зачем в Осмоловке из ели сделали пальму?

— Мы настаиваем на том, что любые вопросы по вырубке и/или обрезке деревьев должны обсуждаться с жителями района (на открытом собрании с предварительным уведомлением), чтобы решение принималось на основе мнения большинства жителей, а не единичных жалобщиков, — сказано в петиции.

Вопрос дня: зачем в Осмоловке из ели сделали пальму?

Также местные жители призывают тщательно разобраться с инцидентом на Коммунистической, 38, и провести на этой территории компенсационные посадки, которые «хоть и не смогут полностью восполнить утрату 60-летнего дерева, но хотя бы будут способствовать озеленению района».

Под петицией уже подписались 72 человека. По окончании сбора подписей она будет отправлена в Минскзеленстрой и администрацию Центрального района.

 
 
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В Осмоловке произошло весьма странное событие: у 60-летней ели кто-то обрезал практически все ветки, из-за чего она стала похожа на пальму. Местные жители такой...
 
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