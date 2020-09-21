Двое в пятиэтажке. Отставник с женой 24 года живет в городе-призраке на Баренцевом море

Источник материала: Onliner

В 44 км на север от Мурманска затаился заброшенный военный городок Гранитный. Прямо на берегу Баренцева моря стоят остовы пятиэтажек, в большинстве которых не сохранилось ни одного целого окна. Здесь, на краю земли, живут всего два человека: мичман в отставке и его жена. В одной из квартир они обустроили себе по-советски скромный быт. Отапливаются печкой, кормятся с рыбалки и вот уже 24 года не хотят никуда уезжать, хотя получили квартиру в Полярном — небольшом городке на противоположном берегу Кольского залива. Как живет семья отшельников, последних жителей заброшенного военного городка — рассказывает блог ComDig| Urban Exploration .

О том, что в заброшенном поселке Гранитный живет отставник со своей женой, известно давно и даже написано в «Википедии». Бывшего мичмана зовут Александр Бардачёв. В конце 70-х он приехал сюда служить в военно-морском флоте. Но в 90-х бригаду расформировали, переселив в течение нескольких лет на Большую землю порядка 400 семей — им давали квартиры в других заполярных городках Мурманской области. Александр тоже получил квартиру, но категорически отказался покидать заброшенный поселок.

Уже 41 год он живет в Полярном, 24 из них — в заброшенном доме. Не может оставить военный городок, в котором прошла его молодость, не хочет расставаться с родной тундрой, которую изучил вдоль и поперек, с рыбалкой, ягодами и грибами. Бывшие сослуживцы и знакомые помогают Александру продуктами и топливом, рассказывала несколько лет назад мурманская телекомпания ТВ-21. А недавно к отставному мичману приехали блогеры с Большой земли и запечатлели его нехитрый быт в заброшенной пятиэтажке. Вот их рассказ.

«Мы шли на Гранитный с целью пофотографировать заброшенные дома. И вообще не предполагали там кого-то встретить. О том, что в поселке живет один человек — мы узнали от мореманов.









Вся инфраструктура поселка уничтожена суровым полярным климатом. Но дома, на удивление, еще стоят. Под ногами валяются массивные металлические конструкции, битый кирпич и мелкие артефакты, оставшиеся от военных: кухонные приборы, котелки и прочее.

Времени у нас было всего полтора часа, а посмотреть нужно было как можно больше. Мореманы остались отдыхать в заливе и ждать нашего сигнала об эвакуации.

Один из моих товарищей заметил резиновую лодку, пришвартованную к деревянному пирсу, и двух человек. Один мужчина был пожилым, другой

— более молодой. Мы поняли, что один из них — тот самый военный, который живет здесь уже 24 года. Единственный человек, который не покинул это место. Очень дороги ему эти места, воспоминания о службе и боевых товарищах.





Он оборудовал себе квартиру в старой пятиэтажке, по его словам, самой сухой и надежной. Из нескольких десятков квартир — его квартира единственная, где есть жизнь. Живет он здесь не один, а с женой. К нему часто заезжают гости, которым он рассказывает интересные случаи из жизни и службы, касаемые этого поселка.





За 20 минут беседы мы узнали много интересного о современной жизни Гранитного. Оказывается, поселок пользуется некоторой популярностью у местных туристов с Кольского полуострова. Александру Ивановичу очень даже неплохо живется вдали от Большой земли.

Улица Ковалева, 3 — названа в честь героя катерника-североморца. Во дворе лежат все необходимые вещи, которые не помещаются в квартиру.





Проходим в подъезд, поднимаемся на нужный этаж. Здесь начинается жизнь и обустроенные комнаты. Часть квартиры оборудована под склад: здесь лежат плащи, рыболовные принадлежности и лыжи. Зимы в этом крае — очень лютые и снежные, поэтому передвигаться тут можно только на лыжах или снегоходах.





Кухня выглядит скромно, но очень чисто и уютно. Все вещи лежат на своих местах, посуда вымыта. Когда я находился в этой квартире — как-то не верилось, что она расположена в заброшенной пятиэтажке на краю света.

Вся квартира отделана деревянным декором. На стене висят фотографии, на одной из которых изображен Александр Филиппович Ковалев.





В квартире есть три застеленные кровати, на стенах висят старые карты. Сбоку от меня установлена радиостанция, которая периодически потрескивает, и в эфир пробивается речь. Классический советский интерьер. Есть электричество, которое подается при помощи бензинового генератора.





У подъезда установлены клетки. В них живут кролики. Здоровенные! Как их устраивает подобный климат — не понятно. Мы были удивлены этому маленькому хозяйству».





