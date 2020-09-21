Компания Ford подтвердила выход электрического пикапа F-150

Источник материала: Onliner

Компания Ford показала тизер электрического пикапа F-150, подтвердив наконец планы по выпуску данной модели на рынок. F-150 EV (еще неясно, как он будет называться) поступит в продажу в 2022 году как модель 2023-го. Производство автомобиля наладят на линии Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне (штат Мичиган, США).

Завод в Мичигане — важное историческое место для компании Ford. Он распахнул свои двери в 1928 году, когда концерном управлял еще Генри Форд. Здесь собирали запчасти для легендарного Ford T, хотя дальнейшая сборка данной модели происходила на другом предприятии. Первой моделью, которую начали целиком выпускать на заводе Rouge Vehicle Center, стал Ford A.

Но вернемся в 2020 год. Для производства электрического пикапа концерн Ford намерен инвестировать в конвейерную линию $700 млн. Кроме того, будет нанято как минимум три сотни новых сотрудников, которые будут отвечать не только за электрокар, но и за гибрид Ford F-150 PowerBoost (электромотор плюс V6 EcoBoost).





В релизе Ford говорится, что электрический пикап станет «самым мощным F-150 в истории». Пока официально подтверждена версия модели с двумя моторами. Однако в патентное ведомство США Ford Motor Company направил заявки на регистрацию одно-, двух- и даже четырехмоторных модификаций F-150 EV.