Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Протоиерей Павел Сердюк: Рождество Богородицы - праздник с семейным смыслом

Церковный календарь позволяет современному человеку всегда оставаться в пространстве священной библейской истории. Деву Марию, чье Рождество празднуется сегодня, церковь называет добрым плодом для спасения всего мира, рассказывает слушателям радио Sputnik настоятель храма святителя Николая Японского в Минске, протоиерей Павел Сердюк.

"Хотел бы поздравить всех верующих и обратить внимание на семейное измерение этого праздника. Сегодня мы видим, как наши люди предпринимают огромные усилия, в том числе и финансовые, чтобы реализовать, как они говорят, свое право на родительство. И современные технологии это позволяют. Иоаким и Анна, родители Девы Марии, не мечтали о реализации своего права, они смиренно молились, надеялись, и Господь дал им дитя, которое послужило великой тайне боговоплощения", – рассказывает священнослужитель.

По словам отца Павла, мы должны почитать наших родителей, помня о пятой заповеди и людях, которые помогли нам прийти из небытия в Бытие.

Комментарий протоиерея Павла Сердючка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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