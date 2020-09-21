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Начштаба учений "Славянское братство": мы нанесли хирургический удар
21.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 21 сен - Sputnik. Белорусские и российские десантники отрабатывали несколько элементов боевой учебы сегодня под Брестом. Спецназ освобождал важные объекты гражданской инфраструктуры, а бронетехника
"В данной фазе учения мы отрабатываем движения совместной тактической группы белорусско-российской в район выполнения поставленных задач", – рассказал начальник штаба руководства учения "Славянское братство" полковник Владимир Белый.
По его словам, в ходе выдвижения данной тактической группы все прошло слажено, потому что все действия совместной группы были отработаны.
"Вам были продемонстрированы наши возможности по нанесению такого точного хирургического поражения террористических формирований", – отметил полковник Белый.
Также военные двух стран отработали вопросы десантирования. Группа специального назначения Республики Беларусь осуществляла высадку парашютным способом, а подразделения специального назначения Российской Федерации осуществляли высадку посадочным способом и по-штурмовому.
"Я считаю, что все прошло достаточно четко. Этот учебный вопрос заслуживает высокой оценки, я бы поставил оценку отлично", – подчеркнул белорусский военный.
В свою очередь заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков обратил внимание, что в учении сегодня на начальном этапе прошло десантирование. Бойцы захватили проливы, после чего десантники преодолели водную преграду для того, чтобы вести активную разведку.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков
"Здесь вы видели переправу главных сил, которые в дальнейшем пойдут на ведение разведки поисковых действий", – уточнил российский военный.
При этом он подчеркнул, что "техника у нас разная, но идея замысла учений общая". По словам Андрея Холзакова, учения проходят без какого-либо недопонимания друг друга.
Напомним, учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими и проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В этом году правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
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Первый этап военных учений "Славянское братство-2020" с маневрами бронетехники проходит под Брестом.
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