Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 сен - Sputnik. Белорусские и российские десантники отрабатывали несколько элементов боевой учебы сегодня под Брестом. Спецназ освобождал важные объекты гражданской инфраструктуры, а бронетехника форсировала Мухавец .

"В данной фазе учения мы отрабатываем движения совместной тактической группы белорусско-российской в район выполнения поставленных задач", – рассказал начальник штаба руководства учения "Славянское братство" полковник Владимир Белый.

По его словам, в ходе выдвижения данной тактической группы все прошло слажено, потому что все действия совместной группы были отработаны.

"Вам были продемонстрированы наши возможности по нанесению такого точного хирургического поражения террористических формирований", – отметил полковник Белый.

Также военные двух стран отработали вопросы десантирования. Группа специального назначения Республики Беларусь осуществляла высадку парашютным способом, а подразделения специального назначения Российской Федерации осуществляли высадку посадочным способом и по-штурмовому.

"Я считаю, что все прошло достаточно четко. Этот учебный вопрос заслуживает высокой оценки, я бы поставил оценку отлично", – подчеркнул белорусский военный.

В свою очередь заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков обратил внимание, что в учении сегодня на начальном этапе прошло десантирование. Бойцы захватили проливы, после чего десантники преодолели водную преграду для того, чтобы вести активную разведку.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков

"Здесь вы видели переправу главных сил, которые в дальнейшем пойдут на ведение разведки поисковых действий", – уточнил российский военный.

При этом он подчеркнул, что "техника у нас разная, но идея замысла учений общая". По словам Андрея Холзакова, учения проходят без какого-либо недопонимания друг друга.

Напомним, учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими и проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В этом году правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

Читайте также:

Сербия отказалась участвовать в учениях "Славянское братство"

в учениях "Славянское братство" "Славянское братство-2020": как военные форсировали Мухавец - видео

Десантники на российско-белорусских учениях ликвидировали "террористов"