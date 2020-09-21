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Задержаны члены стачкома «Беларуськалия»

21.09.2020 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.media

История с акцией протеста, которую объявил шахтер Олег Куделка, получила продолжение. Самого Олега после медосвидетельствования отправили домой, а членов стачкома, которые поддерживали его на территории завода, задержали.

Утром 20 сентября стало известно, что еще один работник «Беларуськалия» отказался выходить из забоя до выполнения своих требований. Позже стачком «Беларуськалия» сообщил, что Олега Куделка подняли из шахты и отвезли в психоневрологический диспансер.  После медосвидетельствования его отпустили, теперь он должен явиться в милицию.

А вот члены стачкома предприятия, собравшиеся у проходной рудоуправления, были задержаны. Сообщается, что в Солигорском РОВД находятся 22 человека.

Между тем о своей гражданской позиции заявляют новые работники предприятия. В телеграмм-канале стачкома размещено заявление Татьяны Махровой, работницы цеха связи 2РУ ОАО «Беларуськалий». Женщина заявляет о поддержке требований стачкома.

 
 
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История с акцией протеста, которую объявил шахтер Олег Куделка, получила продолжение. Самого Олега после медосвидетельствования отправили домой, а членов...
 
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