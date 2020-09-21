Задержаны члены стачкома «Беларуськалия»

Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.media

История с акцией протеста, которую объявил шахтер Олег Куделка, получила продолжение. Самого Олега после медосвидетельствования отправили домой, а членов стачкома, которые поддерживали его на территории завода, задержали.

Утром 20 сентября стало известно , что еще один работник «Беларуськалия» отказался выходить из забоя до выполнения своих требований. Позже стачком «Беларуськалия» сообщил, что Олега Куделка подняли из шахты и отвезли в психоневрологический диспансер. После медосвидетельствования его отпустили, теперь он должен явиться в милицию.

А вот члены стачкома предприятия, собравшиеся у проходной рудоуправления, были задержаны. Сообщается , что в Солигорском РОВД находятся 22 человека.

Между тем о своей гражданской позиции заявляют новые работники предприятия. В телеграмм-канале стачкома размещено заявление Татьяны Махровой, работницы цеха связи 2РУ ОАО «Беларуськалий». Женщина заявляет о поддержке требований стачкома.