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Задержаны члены стачкома «Беларуськалия»
21.09.2020 15:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.media
История с акцией протеста, которую объявил шахтер Олег Куделка, получила продолжение. Самого Олега после медосвидетельствования отправили домой, а членов стачкома, которые поддерживали его на территории завода, задержали.
Утром 20 сентября
А вот члены стачкома предприятия, собравшиеся у проходной рудоуправления, были задержаны.
Между тем о своей гражданской позиции заявляют новые работники предприятия. В телеграмм-канале стачкома размещено заявление Татьяны Махровой, работницы цеха связи 2РУ ОАО «Беларуськалий». Женщина заявляет о поддержке требований стачкома.
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История с акцией протеста, которую объявил шахтер Олег Куделка, получила продолжение. Самого Олега после медосвидетельствования отправили домой, а членов...
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