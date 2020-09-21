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МВД: за участие в акциях протеста 20 сентября задержано 442 человека
Источник материала: БДГ
МВД насчитало 24 демонстрации 20 сентября. Задержали же вчера в общем по Беларуси 442 человека (из них в Минске – 266). Такие цифры ведомство
В прошедшее воскресенье в Минске и в других городах Беларуси прошли многотысячные акции протеста под названием «Марш справедливости». Сразу после начала мирного митинга начались задержания.
Власти ввели в центр Минска спецтехнику. МВД признало и тот факт, что в Бресте милиция применила слезоточивый газ. Один из правоохранителей даже произвел предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.
По данным ведомства, участие в акциях протеста 20 сентября приняло более 20 тыс. человек. Однако по другим оценкам, в акции принияли участие от 50 до 100 тысяч человек.
В места содержания за административные правонарушения поместили 330 граждан. Далее их дела рассмотрит суд.
В пресс-службе отметили, что "во время субботнего протестного марша двум женщинам стало плохо". Там подчеркнули, что сотрудники милиции оказали им первую помощь и передали медикам.
Участники
В Минске в субботу
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МВД насчитало 24 демонстрации 20 сентября. Задержали же вчера в общем по Беларуси 442 человека (из них в Минске – 266). Такие цифры ведомство приводит сегодня утром в...
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