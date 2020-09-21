МВД: за участие в акциях протеста 20 сентября задержано 442 человека

приводит сегодня утром в своем Telegram-канале. МВД насчитало 24 демонстрации 20 сентября. Задержали же вчера в общем по Беларуси 442 человека (из них в Минске – 266). Такие цифры ведомствосегодня утром в своем Telegram-канале.

В прошедшее воскресенье в Минске и в других городах Беларуси прошли многотысячные акции протеста под названием «Марш справедливости». Сразу после начала мирного митинга начались задержания.

Власти ввели в центр Минска спецтехнику. МВД признало и тот факт, что в Бресте милиция применила слезоточивый газ. Один из правоохранителей даже произвел предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.

По данным ведомства, участие в акциях протеста 20 сентября приняло более 20 тыс. человек. Однако по другим оценкам, в акции принияли участие от 50 до 100 тысяч человек.

В места содержания за административные правонарушения поместили 330 граждан. Далее их дела рассмотрит суд.

В пресс-службе отметили, что "во время субботнего протестного марша двум женщинам стало плохо". Там подчеркнули, что сотрудники милиции оказали им первую помощь и передали медикам.

вчерашнего марша , как и всегда, требовали отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов и освобождения арестованных протестующих и оппозиционных политиков. Участники, как и всегда, требовали отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов и освобождения арестованных протестующих и оппозиционных политиков.