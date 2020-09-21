﻿ МВД: за участие в акциях протеста 20 сентября задержано 442 человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: за участие в акциях протеста 20 сентября задержано 442 человека

21.09.2020 15:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МВД насчитало 24 демонстрации 20 сентября. Задержали же вчера в общем по Беларуси 442 человека (из них в Минске – 266). Такие цифры ведомство приводит сегодня утром в своем Telegram-канале. 
 
В прошедшее воскресенье в Минске и в других городах Беларуси прошли многотысячные акции протеста под названием «Марш справедливости». Сразу после начала мирного митинга начались задержания.
 
Власти ввели в центр Минска спецтехнику. МВД признало и тот факт, что в Бресте милиция применила слезоточивый газ. Один из правоохранителей даже произвел предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном. 
 
По данным ведомства, участие в акциях протеста 20 сентября приняло более 20 тыс. человек. Однако по другим оценкам, в акции принияли участие от 50 до 100 тысяч человек. 
 
В места содержания за административные правонарушения поместили 330 граждан. Далее их дела рассмотрит суд. 
 
В пресс-службе отметили, что "во время субботнего протестного марша двум женщинам стало плохо". Там подчеркнули, что сотрудники милиции оказали им первую помощь и передали медикам.
 
Участники вчерашнего марша, как и всегда, требовали отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов и освобождения арестованных протестующих и оппозиционных политиков.
 
В Минске в субботу состоялся женский марш, на котором также задерживали мирно протестующих людей. Среди задержанных 19 сентября в основном женщины (более 300 человек).  
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД насчитало 24 демонстрации 20 сентября. Задержали же вчера в общем по Беларуси 442 человека (из них в Минске – 266). Такие цифры ведомство приводит сегодня утром в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская снова просит силовиков не нарушать закон, а увольняться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика