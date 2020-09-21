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Милиция задержала 22 человека возле Беларуськалия

21.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правоохранительные органы задержали 22 работников Беларуськалия, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В сообщении отмечается, что они доставлены для дачи правовой оценки в Солигорский РОВД.

"21 сентября возле ОАО "Беларуськалий" прошло несанкционированное массовое мероприятие. После неоднократного предупреждения сотрудниками милиции о том, что их действия незаконны, в Солигорский РОВД доставлены 22 человека для дачи правовой оценки. Из них только пятеро являются работниками предприятия. Проверяется их причастность к участию в несанкционированных акциях в Солигорске 20 сентября", - говорится в сообщении.

 
 
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Правоохранительные органы задержали 22 работников Беларуськалия, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.
 
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