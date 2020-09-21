Музыкант Помидоров получил 8 суток административного ареста

Источник материала: АФН

Суд Заводского района Минска признал виновным рокера Александра Помидорова в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста.

Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени, сообщает tut.by

Помидоров был задержан после выступления в одном из дворов Минска для местных жителей.