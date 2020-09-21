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Музыкант Помидоров получил 8 суток административного ареста

21.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Заводского района Минска признал виновным рокера Александра Помидорова в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста.

Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени, сообщает tut.by

Помидоров был задержан после выступления в одном из дворов Минска для местных жителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска признал виновным рокера Александра Помидорова в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и...
 
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