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Музыкант Помидоров получил 8 суток административного ареста
Источник материала: АФН
Суд Заводского района Минска признал виновным рокера Александра Помидорова в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста.
Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени, сообщает tut.by
Помидоров был задержан после выступления в одном из дворов Минска для местных жителей.
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Суд Заводского района Минска признал виновным рокера Александра Помидорова в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и...
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