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Тихановская снова просит силовиков не нарушать закон, а увольняться

21.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в очередном видеообращении снова попросила силовиков увольняться вместо того, что выполнять преступные приказы.

Видеообращение было записано в связи с репрессиями силовиков против отказавшегося выходить из шахты Олег Кудёлка и всех, кто его поддержал.

«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером», - заявила Тихановская.

«В Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. Не будет отработки после обучения, не придётся платить штрафы за расторжение контракта. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придётся опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с беларусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», подчеркнула она.

 
 
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Светлана Тихановская в очередном видеообращении снова попросила силовиков увольняться вместо того, что выполнять преступные приказы.
 
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