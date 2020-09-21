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Начальство довело? На бастовавшем в августе минском заводе повесился рабочий

21.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 сентября на Минском электротехническом заводе имени Козлова покончил с собой рабочий. Сборщика Станислава Чура нашли повешенным во время обеденного перерыва.

Начальство довело? На бастовавшем в августе минском заводе повесился рабочий
Причины, толкнувшие мужчину на самоубийство, пока точно неизвестны. Коллеги Станислава предполагают, что на него оказывалось давление из-за его политической позиции.

— Он ходил постоянно на все митинги и забастовки. Людей, которые 16-го ходили на забастовку в сквер внутри завода, начали прессовать, вплоть до увольнения, — рассказывает Еврорадио один из сотрудников предприятия. — Говорят, что он поругался с начальством, потом сдал инструменты и ходил искал место, где покончить с собой.

Ещё один работник, который состоит в Свободном профсоюзе металлистов, отвечает, что причиной суицида могла стать семейная драма.

— Для нас это трагедия, конечно. Чтобы человек ни с того ни с сего, тем более такой боец. Как говорил мастер, он был один из тех в бригаде, который “за Родину”.

Похороны Станислава состоятся в Вилейке. Перед погребением пройдёт служба в Крестовоздвиженском костёле.

У Чура остались жена и несовершеннолетний сын.

Минский электротехнический завод стал одним из первых предприятий, работники которого открыто выразили свою гражданскую позицию. 

11 августа 50 рабочих подписали общее обращение, адресованное Администрации президента. Сотрудники завода требовали прекращения насилия по отношению к протестующим, освобождения задержанных и возвращения полноценного интернета.

В тот же день возле проходной завода состоялся “хапун”, как минимум двух человек тогда задержали.
 
 
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19 сентября на Минском электротехническом заводе имени Козлова покончил с собой рабочий. Сборщика Станислава Чура нашли повешенным во время обеденного перерыва.
 
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