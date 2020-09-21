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Неклассическая DDOS-атака: Кибер Партизаны взломали сайт ЕРИП
Источник материала: Партизан
Утром 21 сентября интернет-пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту платёжной системы ЕРИП. Например, через провайдера byfly интернет-страница вообще не открывалась, через А1 и МТС сайт грузился, но с задержкой.
“Были проблемы с доступом к сайту — задержки с открытием страницы. Но к платежам это никакого отношения не имеет. Сайт носит исключительно информационный характер, с платежами ничего не было — всё работает”, — рассказала Еврорадио директор “Небанковской кредитно-финансовой организации “ЕРИП” Елена Антони.
По состоянию на 13:00 доступ к веб-странице восстановлен.
По словам Антони, то, что происходило с сайтом, с точки зрения информационной безопасности не является классической DDOS-атакой.
“Как долго это происходило, я не могу сказать точно, потому что не было такого, что сайт был совсем недоступен. Это всё несло несистемный характер: у одних провайдеров сайт открывался, у других — нет, у кого-то открывался, но медленнее”.
В telegram-канале “Кибер Партизаны”, который регулярно пишет о взломах веб-страниц госучреждений, утром появилось изображение с логотипом ЕРИПа.
Именно “Кибер Партизаны” называют себя ответственными за атаку на сайт МВД Беларуси, который не работает уже несколько недель.
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Утром 21 сентября интернет-пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту платёжной системы ЕРИП. Например, через провайдера byfly интернет-страница вообще...
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