Могут ли наказать владельца открытой Wi-Fi точки за действия пользователя? Спросили у юриста

Источник материала: Tut.by

Не так давно, 18 сентября, в Telegram-канале пресс-секретаря МВД предупредили об опасностях открытого Wi-Fi, заявив, что это делает пользователей уязвимыми перед киберпреступлениями. Мы уже делали разбор, насколько велика опасность, что злоумышленники могут заразить компьютер пользователя дистанционно, через открытую точку, или похитить чьи-то данные. Однако остается вопрос — а что, если некто подключится к открытому Wi-Fi и затем совершит правонарушение, например, разместит призывы к несанкционированому шествию или оставит оскорбительный комментарий под фото милиционера? Будет ли наказан в этом случае владелец точки? Спросили у юриста.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips — Hostreviews.co.uk / Unsplash

Алексей Козлюк — юрист и правозащитник команды Human Constanta и инициативы «Цифровые наблюдатели». На вопрос об ответственности владельца Wi-Fi роутера за действия пользователей, подключившихся к его точке, Алексей ответил следующее:

— Здесь следует руководствоваться двумя принципами — принципом личной виновной ответственности и презумпцией невиновности.

Индивидуальную ответственность несет тот человек, который размещает противоправную информацию в Сети. Действительно, IP-адреса привязаны к роутерам, те, в свою очередь, связаны с абонентскими договорами, которые позволяют идентифицировать владельца точки доступа, но не владельца устройства (телефона или компьютера, к примеру).

В публичных сетях Wi-Fi предлагается регистрироваться через номер мобильного телефона, который также связан с абонентским договором и позволяет установить уже владельца устройства. Такая система нужна, чтобы затруднить анонимность и помочь правоохранительным органам в идентификации людей.

Принадлежность точки доступа или даже устройства конкретному человеку сама по себе не доказывает вину и должна оцениваться в совокупности с другими доказательствами. Орган уголовного преследования должен доказать конкретные виновные действия пользователя.

Какой-либо ответственности граждан за беспарольный Wi-Fi в белорусском законодательстве нет, уголовной или административной ответственности за действия третьих лиц, которые используют оборудование абонента, также не предусмотрено. В противном случае у нас давно бы тысячами заводили уголовные дела против людей, чьи устройства из-за недостаточной цифровой грамотности становятся источниками спама или включаются в ботнеты.

Кроме того, добавляет Алексей, в случае с открытой сетью также есть способы идентификации абонентских устройств.

— Из практики, которую я видел в административных делах, например, об оскорблении милиционеров — правоохранительные органы устанавливали аккаунт, с которого был написан комментарий, и IP-адрес, — продолжает он. — Если, к примеру, IP-адрес ведет в ту же квартиру, где живет владелец данного аккаунта, то это признавалось достаточным доказательством в административном процессе.

Однако, чтобы наказать владельца Wi-Fi роутера, этого будет недостаточно. Следствию нужно доказать, что именно этот человек совершил конкретное действие. То есть, IP-адрес — это не улика, а зацепка, которая лишь поможет в проведении следственных мероприятий, в частности, в установлении круга людей, с кем следует начать работу.

В своей практике мы не сталкивались со случаями, чтобы человека привлекали просто так, за то, что с его IP были совершены противоправные действия. Но в России был подобный кейс , когда человек стал фигурантом уголовного дела за размещение в Сети текстовых сообщений, «призывающих к действиям крайне экстремистского толка». Дело в том, что россиянин заходил на заблокированные сайты через Tor. Тем же выходным узлом Tor, которым пользовался он, могли пользоваться тысячи людей со всего мира — и любой мог оставить сообщение. В итоге человека посадили под домашний арест, а затем выпустили под подписку о невыезде. В середине мая 2018 года уголовное дело было закрыто. Следует отметить, что абсурдность этих обвинений была очевидна с самого начала.

Правда, отмечает Алексей, в свете последних событий в Беларуси «рекомендации юриста следует рассматривать критично».