Навальный написал очень трогательный пост о любви

Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный, который сейчас восстанавливается в берлинской клинике, выложил пост, в котором очень тепло признается в любви своей жене, а также рассказывает о первых ощущениях после выхода из комы.

— У нас с Юлей 26 августа была годовщина — 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад.

Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню.

Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове.

Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку.

Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии, — написал Алексей.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который экстренно приземлился в Омске. Навального доставили в больницу в бессознательном состоянии и подключили к ИВЛ. Через несколько дней его семья добилась транспортировки находящегося в медикаментозной коме политика в Берлин для лечения. 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

2 сентября власти Германии заявили об обнаружении в организме Навального следов отравляющего вещества группы «Новичок». Спустя две недели эту информацию подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

В России утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. 15 сентября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил , что страна уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая и запасы «Новичка».