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Рабочий повесился прямо на заводе. Коллеги считают, на него давили из-за политических взглядов

21.09.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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19 сентября на Минском электротехническом заводе имени Козлова нашли повешенным сборщика Станислава Чура. Он покончил с собой во время обеденного перерыва. У Станислава остались жена и несовершеннолетний сын, сообщает «Еврорадио». 

По какой причине Станислав решился на самоубийство неизвестно. Его коллеги допускают, что на Станислава оказывалось давление из-за его политических взглядов. «Говорят, что он поругался с начальством, потом сдал инструменты и ходил искал место, где покончить с собой», – рассказал один из сотрудников завода.

Похороны Станислава пройдут в Вилейке. 

Напомним, Минский электротехнический завод в прошлом месяце активно бастовал. 11 августа десятки заводчан подписали обращение с требованием прекратить насилие над протестующими и освободить всех задержанных. Обращение было адресовано Администрации президента. 

 
 
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19 сентября на Минском электротехническом заводе имени Козлова нашли повешенным сборщика Станислава Чура. Он покончил с собой во время обеденного перерыва. У...
 
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