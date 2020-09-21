Рабочий повесился прямо на заводе. Коллеги считают, на него давили из-за политических взглядов

Источник материала: KYKY

19 сентября на Минском электротехническом заводе имени Козлова нашли повешенным сборщика Станислава Чура. Он покончил с собой во время обеденного перерыва. У Станислава остались жена и несовершеннолетний сын, сообщает «Еврорадио».

По какой причине Станислав решился на самоубийство неизвестно. Его коллеги допускают, что на Станислава оказывалось давление из-за его политических взглядов. «Говорят, что он поругался с начальством, потом сдал инструменты и ходил искал место, где покончить с собой», – рассказал один из сотрудников завода.

Похороны Станислава пройдут в Вилейке.

Напомним, Минский электротехнический завод в прошлом месяце активно бастовал. 11 августа десятки заводчан подписали обращение с требованием прекратить насилие над протестующими и освободить всех задержанных. Обращение было адресовано Администрации президента.