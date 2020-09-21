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Лукашенко: Государство всегда будет поддерживать БелАЗ, как и многие другие заводы

21.09.2020 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поскольку это «белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы», заявил Александр Лукашенко 21 сентября во время рассмотрения кадровых вопросов, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что он тщательно изучал кандидатуру Сергея Никифоровича, прежде чем дать согласие на его назначение генеральным директором ОАО «БелАЗ», поскольку «Белорусский автомобильный завод — уникальное предприятие». По его словам, «внутри страны карьерные самосвалы практически не используются, а на мировых рынках конкуренция жесточайшая».

«Вы среди трех-четырех предприятий в мире, и надо отдать должное — БелАЗ до сих пор держит уровень и объемы рынка. И надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа — нет Жодино», — заявил он.

Лукашенко считает, что Никифорович «справится со своими новыми обязанностями». «Мне бы очень хотелось, чтобы новые ребята, которые приходят, новое поколение все-таки крепко пустило корни в нашу жизнь, общество, — сказал он. — Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но уже будем смотреть со стороны. Если вы позовете, мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БелАЗе».

В Беларуси, по словам Лукашенко, «не будут приватизировать всё и вся» в угоду «шарлатанам из-за границы».

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать, — объяснил он. — Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас».

Он убежден, что «нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору». «Поэтому очень хотелось бы, чтобы БелАЗ у нас работал надежно. Наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги. Это наше преимущество, и мы должны его удерживать на международных рынках», — подчеркнул Лукашенко.

Сергей Никифорович до назначения на должность гендиректора ОАО «БелАЗ» возглавлял ОАО «Кузлитмаш» в Пинске (Брестская область).

Должность гендиректора «БелАЗа» оставалась вакантной с тех пор, как в июне этого года Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.

 
 
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Государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поскольку это «белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы», заявил Александр Лукашенко 21 сентября во...
 
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