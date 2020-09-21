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Лукашенко заявил, что при нем приватизации предприятий не будет

21.09.2020 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов 21 сентября заявил, что при нем приватизации предприятий не будет. Соответствующий видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что при нем приватизации предприятий не будет

«Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация и каково отношение [к приватизации] нашего общества, — сказал он. — Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас. Это уже те, кто ничего не понимает в приватизации и что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами, для одного какого-то инвестора».

О неприятии идеи приватизации госпредприятий Лукашенко высказывался неоднократно, в последний раз — во время интервью представителям российских СМИ 8 сентября в контексте критики программы, которую якобы предлагает оппозиция.

«Или, допустим, [предлагают] все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, — порезать на куски, инвесторам отдать, — заявлял Лукашенко. — Но при этом что мне говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, это не будете, грубо говоря, гайки будете крутить и все. А основные компетенции будут там, в Германии, допустим, у "Вольво" по "БелавтоМАЗу". То есть основные компетенции, мозги — все там будет, а вы тут сборкой будете какой-то заниматься. Слушайте, сокращение производства, рабочую силу выкинуть на улицу, а основные мозги — в Германию отдать, кто на это пойдет? Я на это не пойду».

Выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту, Лукашенко заявил, что власти Беларуси «никогда не пойдут на приватизацию земель сельхозназначения». В этом нет никакой необходимости, считает он. «Любому желающему предлагается аренда — иди и работай. А резать землю на куски и давать отдельным дельцам никто не даст», — сказал Лукашенко. Приведя пример земельной реформы в Украине, он заявил: «Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?»

 
 
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Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов 21 сентября заявил, что при нем приватизации предприятий не будет. Соответствующий видеофрагмент...
 
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