Ассоциация европейских операторов высказалась о вынужденном отключении интернета в Беларуси по требованию властей

Источник материала: Onliner

Ассоциация европейских операторов связи (ETNO) в ответ на обращение депутатов Европарламента выпустила заявление касательно перебоев со связью в Беларуси по требованию госорганов. В письме на примере А1 говорится о том, почему белорусские операторы вынуждены снижать качество мобильного интернета.

На примере А1 в документе подчеркивается, что оператор не может предоставлять качественные услуги связи из-за соответствующих решений белорусских властей и национального провайдера, полностью контролирующего внешний канал. Как отметили в ETNO, белорусские операторы находятся в прямой зависимости от такой структуры, на которую не могут повлиять.

В заявлении также обозначена позиция A1 Telekom Austria Group, которая входит в ETNO: «А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — все это находится под полным контролем госорганов». В компании добавили, что либерализация в подходах к использованию внешних каналов обсуждалась неоднократно, но безуспешно.

Ассоциация ETNO осудила попытки ограничения доступа в интернет в Беларуси и пообещала наблюдать за развитием ситуации.