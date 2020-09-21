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Ассоциация европейских операторов высказалась о вынужденном отключении интернета в Беларуси по требованию властей
Источник материала: Onliner
Ассоциация европейских операторов связи (ETNO) в ответ на обращение депутатов Европарламента выпустила
На примере А1 в документе подчеркивается, что оператор не может предоставлять качественные услуги связи из-за соответствующих решений белорусских властей и национального провайдера, полностью контролирующего внешний канал. Как отметили в ETNO, белорусские операторы находятся в прямой зависимости от такой структуры, на которую не могут повлиять.
В заявлении также обозначена позиция A1 Telekom Austria Group, которая входит в ETNO: «А1 Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированным государством сервисам. Национальная и международная, голосовая связь и интернет — все это находится под полным контролем госорганов». В компании добавили, что либерализация в подходах к использованию внешних каналов обсуждалась неоднократно, но безуспешно.
Ассоциация ETNO осудила попытки ограничения доступа в интернет в Беларуси и пообещала наблюдать за развитием ситуации.
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Ассоциация европейских операторов высказалась о вынужденном отключении интернета в Беларуси по требованию властей
Ассоциация европейских операторов связи (ETNO) в ответ на обращение депутатов Европарламента выпустила заявление касательно перебоев со связью в Беларуси по...
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