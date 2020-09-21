Будет очень тепло! Точный прогноз погоды в Беларуси до конца недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Теплая и преимущественно без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.

В стране установился сухая прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-3°С ниже климатической нормы, лишь по западу страны в той же степени превышала ее. Судя по прогнозу, тепло в Беларуси будет всю неделю.

"22 сентября (как и 23-24 сентября) погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы", - сообщили синоптики.

Во вторник ожидается малооблачная погода, без осадков, лишь туман может сгущаться ночью и утром в отдельных районах страны: на территории Беларуси даже объявлен желтый уровень опасности. Ночью будет +4...+10°С, днем +20...+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23 сентября, в среду, ожидается переменная облачность, тоже без осадков, но со слабым туманом ночью и утром. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах +6...+8°С, во второй половине дня поднимется до +22...+24°С в среднем по стране.

Тепло будет и в четверг, 24 сентября, снова ожидается переменная облачность, осадков не будет, утренний туман сохранится. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9°С, дневная будет аналогичной.

Прогноз погоды в Беларуси на пятницу и выходные

К концу недели температурный фон в республике еще немного вырастет. В конце недели будет в основном сухо, кратковременные дожди прогнозируются только в дневные часы по юго-западу страны, местами даже могут греметь грозы.

Ночная температура не выйдет за пределы +7...+15°С, на юге ночью будет даже до +18°С. Во второй половине дня 25 и 26 сентября будет +19...+27°С, в воскресенье будет преимущественно +18...+24°С, местами воздух прогреется до +27°С.

Судя по прогнозам, раннее бабье лето уже пришло в Беларусь, однако за последней теплой неделей последует ощутимое похолодание в первые дни октября. Но не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.

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