ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет очень тепло! Точный прогноз погоды в Беларуси до конца недели

21.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Теплая и преимущественно без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные прогноза республиканского гидрометцентра.

В стране установился сухая прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-3°С ниже климатической нормы, лишь по западу страны в той же степени превышала ее. Судя по прогнозу, тепло в Беларуси будет всю неделю.

© CC0 / Pixabay / pixel2013
Все леса в Беларуси оцифрованы

"22 сентября (как и 23-24 сентября) погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы", - сообщили синоптики.

Во вторник ожидается малооблачная погода, без осадков, лишь туман может сгущаться ночью и утром в отдельных районах страны: на территории Беларуси даже объявлен желтый уровень опасности. Ночью будет +4...+10°С, днем +20...+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23 сентября, в среду, ожидается переменная облачность, тоже без осадков, но со слабым туманом ночью и утром. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах +6...+8°С, во второй половине дня поднимется до +22...+24°С в среднем по стране.

Тепло будет и в четверг, 24 сентября, снова ожидается переменная облачность, осадков не будет, утренний туман сохранится. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9°С, дневная будет аналогичной.

Прогноз погоды в Беларуси на пятницу и выходные

К концу недели температурный фон в республике еще немного вырастет. В конце недели будет в основном сухо, кратковременные дожди прогнозируются только в дневные часы по юго-западу страны, местами даже могут греметь грозы.

Ночная температура не выйдет за пределы +7...+15°С, на юге ночью будет даже до +18°С. Во второй половине дня 25 и 26 сентября будет +19...+27°С, в воскресенье будет преимущественно +18...+24°С, местами воздух прогреется до +27°С.

Судя по прогнозам, раннее бабье лето уже пришло в Беларусь, однако за последней теплой неделей последует ощутимое похолодание в первые дни октября. Но не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.

Смотрите также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу недели температурный фон в республике еще немного вырастет, будет в основном сухо, днем будет теплеть до +19...+27°С в зависимости от региона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочий повесился прямо на заводе. Коллеги считают, на него давили из-за политических взглядов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика