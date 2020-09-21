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Тихановская представила Европарламенту список белорусских официальных лиц для санкций

21.09.2020 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским "актом Магнитского", заявила Тихановская

"Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении [протестов после президентских выборов в Белоруссии]. Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским "актом Магнитского", - цитирует ТАСС выступление Светланы Тихановской 21 сентября на слушаниях по ситуации в Беларуси, которые проходят в комитете по иностранным делам Европейского парламента.

Ранее Тихановская предупреждала, что оппозиция подготовит список лиц, причастных к фальсификации итогов президентских выборов и подавлению протестов в стране. Перечень был назван «Списком Тарайковского» - по фамилии минчанина, погибшего на акции протеста в Минске.

В своем сегодняшнем выступлении Тихановская также выразила уверенность, что протесты в Беларуси будут длиться "недели, месяцы или даже годы" вопреки надежде Лукашенко на то, что они  будут постепенно ослабевать. При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты должны и дальше проходить в мирном русле. 

Тихановская также напомнила о роли Координационного совета, который был создан, чтобы стать платформой для диалога народа и властей. По ее словам, "диалог не начинается только из-за Лукашенко".  Заставить власть говорить с народом, считает Тихановская, можно только давлением. 

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским "актом Магнитского", заявила Тихановская
 
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