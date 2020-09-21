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Минфин повысил цены на скупку драгметаллов у населения

21.09.2020 16:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Скупочные цены по пробам за 1 грамм золота вырастут:

  • проба 375 – с 47,39 до 55,15 рубля
  • проба 500 – с 63,19 до 73,54 рубля
  • пробы 583 и 585 – с 73,93 до 86,04 рубля
  • проба 750 – с 94,79 до 110,30 рубля
  • проба 900 – с 113,74 до 132,36 рубля
  • проба 916 – с 115,76 до 134,72 рубля
  • проба 950 – с 120,06 до 139,72 рубля
  • проба 958 – с 121,07 до 140,89 рубля.

С 22 сентября 1 грамм платины пробы 950 будет стоить 66,35 рубля (было 56,34 рубля).

Скупочная цена 1 грамма серебра составит:

 
 
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Министерство финансов Беларуси с 22 сентября 2020 года повышает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у населения. Об этом сообщается на сайте...
 
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