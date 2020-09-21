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Минфин повысил цены на скупку драгметаллов у населения
Источник материала: Myfin
Скупочные цены по пробам за 1 грамм золота вырастут:
С 22 сентября 1 грамм платины пробы 950 будет стоить 66,35 рубля (было 56,34 рубля).
Скупочная цена 1 грамма серебра составит:
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Министерство финансов Беларуси с 22 сентября 2020 года повышает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у населения. Об этом сообщается на сайте...
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