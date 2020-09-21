ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координационный совет попросил ЕС о помощи "новому правительству" страны

21.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова попросила Евросоюз предоставить помощь будущему "демократическому правительству Беларуси".

"Мы просим вас вспомнить положение Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом (Лукашенко) при посредничестве ЕС, США и России.

В случае обеспечения предметного диалога, Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Беларуси", - сказала Ковалькова, выступая в понедельник на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси.

По ее мнению, уже сейчас можно вести разговор об отмене виз для белорусов. "Это была бы хорошая помощь", - считает Ковалькова.

"Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси, так как режим Лукашенко довел страну до ужасного состояния, - заявила она. - Новому демократическому правительству понадобится международная помощь, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова попросила Евросоюз предоставить помощь будущему "демократическому правительству Беларуси".
 
Новости дня
Новости разные
 
Заявивший о сексуальном насилии в автозаке программист хочет довести дело до суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика