И все-таки Кипр! Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси

Об этомТАСС со ссылкой на свой источник.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека.





Решение по-прежнему блокирует Кипр,

сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море,ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.





"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал он.