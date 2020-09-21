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И все-таки Кипр! Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси
Источник материала: Партизан
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси
Об этом
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека.
Решение по-прежнему блокирует Кипр,
который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море,
"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал он.
Напомним, представитель Никосии наложил вето на проект санкций в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.
Однако сегодня утром министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что Кипр не будет блокировать решение ЕС по вопросу введения санкций против официального Минска.
Тем не менее, как видим, министр соврал.
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Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси
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