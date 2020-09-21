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В Китае представлен новый X5. И это не копия BMW
Источник материала: Tut.by
Oshan — это новое подразделение китайской компании Changan, которое занимается выпуском наиболее дорогих и богато оснащенных моделей. В ряду марки уже есть кроссовер на базе Changan CS75, минивэн Cosmos и SUV
Оформлением передка с узкой оптикой и изогнутыми вертикальными планками китайский X5 напоминает Maserati Levante. Размеры новинки Oshan пока не раскрыты, но, по всей видимости, автомобиль получился компактнее X7, который насчитывает в длину 4,7 м. Техническая платформа у кроссоверов также одинаковая — с поперечно расположенным силовым агрегатом и задней многорычажкой, но о полном приводе речи пока нет, то есть у X5 ведущие передние колеса.
Как сообщает
В пятиместном салоне X5 — сиденья с комбинированной (кожа/ткань) отделкой, руль с приплюснутым ободом, хромированный декор и мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном. В Китае продажи новинки Oshan начнутся в ноябре, но стоимость в компании пока не озвучили.
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В ряду новой китайской марки Oshan уже есть кроссовер на базе Changan CS75, минивэн Cosmos и SUV X7, а теперь подоспел его «младший брат» - «паркетник» с индексом X5.
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