В Китае представлен новый X5. И это не копия BMW

Источник материала: Tut.by

Oshan — это новое подразделение китайской компании Changan, которое занимается выпуском наиболее дорогих и богато оснащенных моделей. В ряду марки уже есть кроссовер на базе Changan CS75, минивэн Cosmos и SUV X7 , а теперь подоспел его «младший брат» — «паркетник» с индексом X5.





Оформлением передка с узкой оптикой и изогнутыми вертикальными планками китайский X5 напоминает Maserati Levante. Размеры новинки Oshan пока не раскрыты, но, по всей видимости, автомобиль получился компактнее X7, который насчитывает в длину 4,7 м. Техническая платформа у кроссоверов также одинаковая — с поперечно расположенным силовым агрегатом и задней многорычажкой, но о полном приводе речи пока нет, то есть у X5 ведущие передние колеса.





Как сообщает Car News China , кроссовер предложат с одним-единственным турбомотором объемом 1,5 л, развивающим 180 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.





В пятиместном салоне X5 — сиденья с комбинированной (кожа/ткань) отделкой, руль с приплюснутым ободом, хромированный декор и мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном. В Китае продажи новинки Oshan начнутся в ноябре, но стоимость в компании пока не озвучили.