Ассоциация операторов Европы - про отключения интернета в Беларуси «по требованиям госорганов»

Источник материала: Tut.by

Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи (ETNO) выступила с заявлением по ситуации с отключением интернета в Беларуси и объяснила, почему мобильные операторы вынуждены следовать указаниям локального регулятора.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

С 9 августа в Минске и других городах Беларуси из-за ограничения пропускной способности услуги передачи данных время от времени возникают проблемы с работой как мобильного, так и фиксированного интернета. Отключения, как уже несколько раз заявляли операторы в Беларуси, «проводились в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи выразила свою публичную позицию по этому вопросу. В частности, представители Ассоциации прокомментировали ситуацию на примере действий оператора А1, который является частью холдинга A1 Telekom Austria Group, входящего в ETNO.

В официальном письме от имени Ассоциации говорится, что A1 Telekom Austria Group публично сообщила о сложностях с корректным предоставлением услуг связи, которые испытывает ее дочерняя компания в Беларуси из-за «решений правительства и регулирующих государственных органов, осуществляющих через уполномоченных провайдеров монопольный контроль над внешним каналом».

«А1 в Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированному государством внешнему каналу: голосовая связь и передача данных как на национальном, так и международном уровнях находятся под контролем уполномоченных государственных органов. Либерализация подхода к использованию внешнего канала связи неоднократно обсуждалась, однако до сих пор все переговоры были безрезультатными. При этом именно либерализация подхода к использованию внешнего канала связи операторами является одним из приоритетных пунктов в вопросе вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию», — говорится в письме.

«ETNO активизирует усилия по продвижению свободы интернета в разных регионах, в том числе в контексте партнерства с Советом Европы и диалогом с „Инициативой Глобальной сети“, направленной на противодействие отключению интернета правительствами и содействию уважению прав человека, демократии и верховенства закона в интернете. Мы пристально следим за происходящими событиями в Беларуси, а также дальнейшими действиями европейских учреждений и Европарламента в связи с ними», — сказано в письме Ассоциации.