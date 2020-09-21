Лукашенко поручил новым ректорам вузов обратить внимание на развитие чувства патриотизма у студентов

Александр Лукашенко, согласовывая 21 сентября назначение ректоров Академии управления при президенте и медицинских учебных заведений, поручил обратить внимание на воспитательный процесс и развитие чувства патриотизма в вузах, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, белорусские вузы дают «блестящее образование», и специалисты, которые обучались в Беларуси, «ценятся во всем мире». Он отметил, что в последние годы в страну возвращаются люди, которые когда-то уехали жить и работать в другие страны.

Вместе с тем, считает Лукашенко, «очень не хватает патриотизма в наших людях». Это актуально в том числе для медицинских вузов, которые «зациклены на своем конкретном деле». «И это правильно, я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены, — сказал он. — Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует».

По словам Лукашенко, на днях ему доложили, что «в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного». Он возмутился этой ситуацией и поручил в ней разобраться. «В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача — спасти жизнь любого человека», — сказал Лукашенко.

Он также высказался об инциденте, произошедшем 18 сентября в Смолевичах (Минская область), когда мужчина поджег себя перед зданием местного РОВД. По его словам, «ситуация с лечением этого человека была обратная». «Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек», — пояснил Лукашенко.

Врачи, как и учителя, по его словам, являются «основой общества, и его отношение к ним «всегда было трепетным». «Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь», — призвал Лукашенко.

Как сообщалось, ректором Академии управления при президенте назначен Вячеслав Данилович, который до этого возглавлял Институт истории Национальной академии наук Беларуси. Лукашенко также дал согласие на назначение ректором Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича, Гомельского государственного медицинского университета — Игоря Стомы, Гродненского государственного медицинского университета — Елены Кротковой.