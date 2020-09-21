Несовершеннолетняя девушка пыталась спрыгнуть с 20-го этажа в Минске

Во время патрулирования столичных улиц 21 сентября сотрудники Центрального отдела Департамента охраны МВД получили сообщение, что в одной из высоток на Сморговском тракте девушка пытается покончить с собой.

По данным пресс-службы МВД, за балконным ограждением на 20-м этаже жилой многоэтажки стояла напуганная 16-летняя девушка.

«Она сильно плакала и не хотела жить. Мы стали с ней разговаривать, спрашивать, что случилось и чем можем помочь. Во время беседы нам с напарником удалось ее схватить, переместить за перила балкона и тем самым спасти от необдуманного поступка!», – поделился милиционер-водитель группы задержания Александр Ковалевич.

Девушку передали медикам.