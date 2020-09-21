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Несовершеннолетняя девушка пыталась спрыгнуть с 20-го этажа в Минске

21.09.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время патрулирования столичных улиц 21 сентября сотрудники Центрального отдела Департамента охраны МВД получили сообщение, что в одной из высоток на Сморговском тракте девушка пытается покончить с собой.

 

 

По данным пресс-службы МВД, за балконным ограждением на 20-м этаже жилой многоэтажки стояла напуганная 16-летняя девушка.

«Она сильно плакала и не хотела жить. Мы стали с ней разговаривать, спрашивать, что случилось и чем можем помочь. Во время беседы нам с напарником удалось ее схватить, переместить за перила балкона и тем самым спасти от необдуманного поступка!», – поделился милиционер-водитель группы задержания Александр Ковалевич.

Девушку передали медикам.

 
 
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Во время патрулирования столичных улиц 21 сентября сотрудники Центрального отдела Департамента охраны МВД получили сообщение, что в одной из высоток на...
 
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