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Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

21.09.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итальянское ателье Touring Superleggera решило поиграть в ретро-футуризм и построило спорткар Aero 3. Под необычным кузовом с отсылками к гоночным моделям 1930-х годов скрывается современная начинка от Ferrari F12 Berlinetta. Премьера автомобиля пройдет на этой неделе в рамках выставки Salon Privé Concours d’Elégance. 

Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

Первое, что бросается в глаза, — странный «плавник» в задней части кузова. Он не играет никакой аэродинамической функции и служит лишь стилистическим элементом. Дизайнеры Aero 3 вдохновлялись работами Карло Феличе Бьянки Андерлони, который является одним из основателей ателье. Отсюда не совсем типичная для 2020 года корма и мудрености с воздухозаборниками в переднем бампере.

Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

Всего будет построено 15 таких машин. Три из них уже проданы, включая экземпляр, который выставят на премьерном показе. Цвет кузова повторяется в элементах салона. Клиент волен самостоятельно выбрать оттенок, но фирменным, конечно, является Stratosphere Red. Кроме того, в интерьере используется кожа Foglizzo, алькантара и полированный алюминий.

Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

В движение этого красавца приводит 6,3-литровый V12. Атмосферный движок расположен спереди и развивает 730 л. с. Крутящий момент достигает 690 Н·м. Коробка передач — 7-ступенчатая «секвенталка» с автоматическим режимом и подрулевыми лепестками. Разгон до сотни у данного произведения искусства занимает 3,1 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч.

Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

Создатели уверяют, что автомобиль еще более динамичный на трассе, чем Ferrari F12 Berlinetta. Он на 150 кг легче исходника за счет широкого применения карбона в кузовных деталях. Цены на Touring Superleggera Aero 3 публиковать отказываются, уверяя, что финальный прайс очень сильно зависит от предпочтений конкретного покупателя.

Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12
Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12
Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12
Fiat Ducato (250), 2008 г.в., 283 000 км
белый, фургон, дизель 2.3 л, механическая, передний привод
32 073 р.
12 500$ / 10 545€
Fiat Multipla I, 2001 г.в., 247 000 км
синий, минивэн, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
5132 р.
2000$ / 1687€
Fiat Linea I, 2007 г.в., 188 000 км
синий, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
10 238 р.
3990$ / 3366€
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Итальянское ателье Touring Superleggera решило поиграть в ретро-футуризм и построило спорткар Aero 3. Под необычным кузовом с отсылками к гоночным моделям 1930-х годов...
 
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