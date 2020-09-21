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Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12
Источник материала: Onliner
Итальянское ателье Touring Superleggera решило поиграть в ретро-футуризм и построило спорткар Aero 3. Под необычным кузовом с отсылками к гоночным моделям 1930-х годов скрывается современная начинка от Ferrari F12 Berlinetta. Премьера автомобиля пройдет на этой неделе в рамках выставки Salon Privé Concours d’Elégance.
Первое, что бросается в глаза, — странный «плавник» в задней части кузова. Он не играет никакой аэродинамической функции и служит лишь стилистическим элементом. Дизайнеры Aero 3 вдохновлялись работами Карло Феличе Бьянки Андерлони, который является одним из основателей ателье. Отсюда не совсем типичная для 2020 года корма и мудрености с воздухозаборниками в переднем бампере.
Всего будет построено 15 таких машин. Три из них уже проданы, включая экземпляр, который выставят на премьерном показе. Цвет кузова повторяется в элементах салона. Клиент волен самостоятельно выбрать оттенок, но фирменным, конечно, является Stratosphere Red. Кроме того, в интерьере используется кожа Foglizzo, алькантара и полированный алюминий.
В движение этого красавца приводит 6,3-литровый V12. Атмосферный движок расположен спереди и развивает 730 л. с. Крутящий момент достигает 690 Н·м. Коробка передач — 7-ступенчатая «секвенталка» с автоматическим режимом и подрулевыми лепестками. Разгон до сотни у данного произведения искусства занимает 3,1 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч.
Создатели уверяют, что автомобиль еще более динамичный на трассе, чем Ferrari F12 Berlinetta. Он на 150 кг легче исходника за счет широкого применения карбона в кузовных деталях. Цены на Touring Superleggera Aero 3 публиковать отказываются, уверяя, что финальный прайс очень сильно зависит от предпочтений конкретного покупателя.
белый, фургон, дизель 2.3 л, механическая, передний привод
синий, минивэн, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
синий, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Итальянское ателье Touring Superleggera решило поиграть в ретро-футуризм и построило спорткар Aero 3. Под необычным кузовом с отсылками к гоночным моделям 1930-х годов...
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