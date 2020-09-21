Итальянцы построили очень странный спорткар c атмосферным V12

Источник материала: Onliner

Итальянское ателье Touring Superleggera решило поиграть в ретро-футуризм и построило спорткар Aero 3. Под необычным кузовом с отсылками к гоночным моделям 1930-х годов скрывается современная начинка от Ferrari F12 Berlinetta. Премьера автомобиля пройдет на этой неделе в рамках выставки Salon Privé Concours d’Elégance.





Первое, что бросается в глаза, — странный «плавник» в задней части кузова. Он не играет никакой аэродинамической функции и служит лишь стилистическим элементом. Дизайнеры Aero 3 вдохновлялись работами Карло Феличе Бьянки Андерлони, который является одним из основателей ателье. Отсюда не совсем типичная для 2020 года корма и мудрености с воздухозаборниками в переднем бампере.





Всего будет построено 15 таких машин. Три из них уже проданы, включая экземпляр, который выставят на премьерном показе. Цвет кузова повторяется в элементах салона. Клиент волен самостоятельно выбрать оттенок, но фирменным, конечно, является Stratosphere Red. Кроме того, в интерьере используется кожа Foglizzo, алькантара и полированный алюминий.





В движение этого красавца приводит 6,3-литровый V12. Атмосферный движок расположен спереди и развивает 730 л. с. Крутящий момент достигает 690 Н·м. Коробка передач — 7-ступенчатая «секвенталка» с автоматическим режимом и подрулевыми лепестками. Разгон до сотни у данного произведения искусства занимает 3,1 секунды. Максимальная скорость — 340 км/ч.





Создатели уверяют, что автомобиль еще более динамичный на трассе, чем Ferrari F12 Berlinetta. Он на 150 кг легче исходника за счет широкого применения карбона в кузовных деталях. Цены на Touring Superleggera Aero 3 публиковать отказываются, уверяя, что финальный прайс очень сильно зависит от предпочтений конкретного покупателя.











