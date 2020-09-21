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Microsoft купила за $7,5 миллиарда издателя DOOM, The Elder Scrolls и Fallout
Источник материала: Onliner
Microsoft
Вскоре все игры Bethesda появятся в сервисе Xbox Game Pass для приставок Xbox и персональных компьютеров.
Любопытно, что ранее две игры от издателя Bethesda были анонсированы как временные эксклюзивы для главного конкурента Xbox Series S/X — приставки PlayStation 5. Речь об играх Deathloop и GhostWire: Tokyo. На данный момент неизвестно, появятся ли они на PS5. Что касается франшиз Fallout, The Elder Scrolls, DOOM и так далее — вероятно, на PlayStation новых продуктов этих серий уже не будет, однако точной информации пока нет.
Всего в Bethesda, включая внутренние студии, трудится 2300 человек.
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