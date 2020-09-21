Microsoft купила за $7,5 миллиарда издателя DOOM, The Elder Scrolls и Fallout

Источник материала: Onliner

Microsoft приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию издателя Bethesda Softworks. Теперь в распоряжении Microsoft окажется множество культовых франшиз. Среди них — Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored, Prey, Quake и Starfield. Стоимость сделки, по данным Kotaku, составила $7,5 млрд.

Вскоре все игры Bethesda появятся в сервисе Xbox Game Pass для приставок Xbox и персональных компьютеров.

Любопытно, что ранее две игры от издателя Bethesda были анонсированы как временные эксклюзивы для главного конкурента Xbox Series S/X — приставки PlayStation 5. Речь об играх Deathloop и GhostWire: Tokyo. На данный момент неизвестно, появятся ли они на PS5. Что касается франшиз Fallout, The Elder Scrolls, DOOM и так далее — вероятно, на PlayStation новых продуктов этих серий уже не будет, однако точной информации пока нет.

Всего в Bethesda, включая внутренние студии, трудится 2300 человек.