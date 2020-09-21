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Минчане увидели, как колонна микроавтобусов проехала на красный, но более странным показалось то, какие номера были на авто (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера, 20 сентября, наши читатели обратили внимание на колонну характерных микроавтобусов, которые курсировали вечером по Минску. По наблюдению горожан, ранее похожие автомобили (или, может быть, те же самые) передвигались без регистрационных знаков. Правда, на этот раз номера были, но довольно необычные — в частности, с черными символами на желтом фоне, а также временные с обозначением «Rus».
Как видно из ролика, колонна автомобилей совершила поворот налево из ряда, предназначенного для поворота направо. В этот момент горел красный сигнал светофора.
Однако не только маневр обратил на себя внимание. На автомобилях были установлены регистрационные знаки, в частности, с черными символами на желтом фоне (судя по
— Действительно ли это автомобили, зарегистрированные как такси или маршрутные транспортные средства и имеющие временную регистрацию в РФ? — задались вопросом читатели.
Его мы переадресовали в МВД, и вот какой ответ получили: «Информация принята. Что касается сведений о регистрации конкретных транспортных средств — они не могут быть предоставлены в форме комментария», — сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.
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Минчане увидели, как колонна микроавтобусов проехала на красный, но более странным показалось то, какие номера были на авто (видео)
Вчера, 20 сентября, наши читатели обратили внимание на колонну характерных микроавтобусов, которые курсировали вечером по Минску. По наблюдению горожан, ранее...
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