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У соседки шестой день течет канализация, но она не пускает в квартиру сантехника. Ей нормально, а вот остальные страдают

21.09.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель по имени Юрий с, казалось бы, банальной проблемой: соседка сверху заливает его квартиру. Вот только есть один нюанс: владелица жилплощади, где кроется корень зла, а именно неисправная труба, отказывается пускать кого-либо внутрь.

— Мы живем на 3-м этаже в доме №84 на улице Брестской. В прошлую среду я проснулся в 6 утра, зашел в туалет и понял, что мне на голову капает какая-то жидкость желтого цвета. На потолке увидел пятно. Сразу же побежал по соседям сверху. Удалось выяснить, что проблема в квартире на 5-м этаже. Это подтвердила и аварийная служба, приехавшая на вызов. Но все, что могли сделать сотрудники, — это перекрыть воду всему стояку. До сих пор жильцы с 1-го по 9-й этаж сидят без горячей воды. Вот только холодной они продолжают пользоваться, а потому канализация по вечерам все равно течет восстанавливает хронологию событий Юрий.

В тот же день пришел сантехник из ЖЭСа №10, сказал, что труба подтекает в 3 или 4 местах, нужно накладывать на нее манжеты. Попасть в квартиру на 5-м этаже, откуда, собственно, все беды, он не смог.

— Соседка не открывает дверь ни сантехнику, ни директору ЖЭСа, который день за днем пытается до нее достучаться, ни даже сотрудникам милиции. И по закону она, как собственник жилья, имеет право никого не пускать. Почему она так себя ведет, мы не понимаем. И как устранить проблему, тоже. Взламывать дверь можно только по решению суда в присутствии судебных приставов, — рассказывает его жена Валентина. — Аварийная служба разводит руками: все, что она может сделать, так это перекрыть еще и холодную воду.

Нам удалось дозвониться до директора ЖЭС №10 Александра Заноско, но наша беседа была недолгой:

— Я сейчас разговариваю с этой женщиной, которая не пускает в квартиру. Мне не очень удобно с вами разговаривать. До свидания.

После этого он перестал поднимать трубку.

 
 
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В редакцию Onliner обратился читатель по имени Юрий с, казалось бы, банальной проблемой: соседка сверху заливает его квартиру. Вот только есть один нюанс: владелица...
 
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