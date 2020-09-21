|
"Основные игроки заняты своими делами": эксперт о безвизе в ЕС для белорусов
21.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Польша, Литва и Румыния
"Литва, которая сама сидит на деньгах, получаемых из Евросоюза, на грантах, на получаемой из общего европейского котла помощи, может обещать ту помощь кому угодно, ее бюджет не пострадает, она будет пытаться это сделать за счет основных европейских спонсоров – Германии, Франции", - отмечает собеседник Sputnik.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
По его словам, так называемый "белорусский вопрос" сейчас поднимается в Евросоюзе как раз благодаря усилиям Литвы и Польши, которая является форпостом США в ЕС. У Брюсселя сейчас хватает своих проблем и "подвешенных процессов".
"Основные европейские игроки сейчас заняты своими вопросами. Предположим в Германии в следующем году выборы, и очень внимательно сейчас будут смотреть немецкие партии на своих избирателей. Быть щедрыми за счет немецких налогоплательщиков в интересах Польши, в интересах создания проекта Междуморья – немцам-то это зачем?", – рассуждает Солонников.
Комментарий директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему не стоит всерьез воспринимать инициативу Польши, Литвы и Румынии ввести безвизовый режим для Беларуси, рассуждает директор Института современного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)