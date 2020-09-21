Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Основные игроки заняты своими делами": эксперт о безвизе в ЕС для белорусов

Польша, Литва и Румыния предлагают Евросоюзу дать Беларуси безвизовый режим, а также доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО. Об этом сказано в совместном заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник. Лидеры Польши, Литвы и Румынии заявляют также, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем: по их мнению, "никто, кроме народа, не имеет окончательного права решать судьбу страны". На самом деле за этими словами пока нет никакой конкретики, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Литва, которая сама сидит на деньгах, получаемых из Евросоюза, на грантах, на получаемой из общего европейского котла помощи, может обещать ту помощь кому угодно, ее бюджет не пострадает, она будет пытаться это сделать за счет основных европейских спонсоров – Германии, Франции", - отмечает собеседник Sputnik.

По его словам, так называемый "белорусский вопрос" сейчас поднимается в Евросоюзе как раз благодаря усилиям Литвы и Польши, которая является форпостом США в ЕС. У Брюсселя сейчас хватает своих проблем и "подвешенных процессов".

"Основные европейские игроки сейчас заняты своими вопросами. Предположим в Германии в следующем году выборы, и очень внимательно сейчас будут смотреть немецкие партии на своих избирателей. Быть щедрыми за счет немецких налогоплательщиков в интересах Польши, в интересах создания проекта Междуморья – немцам-то это зачем?", – рассуждает Солонников.

Комментарий директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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