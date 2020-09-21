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Милиционеры спасли 16-летнюю девушку от прыжка с 20-го этажа - видео

21.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в понедельник на Сморговском тракте: в милицию поступило сообщение о девушке, стоящей на балконе на 20-м этаже жилого дома. Милиционеры незамедлительно выбыли на место происшествия.

"Она была растеряна, очень сильно плакала и не хотела жить. Мы стали с ней разговаривать, спрашивать, что случилось и чем можем помочь... В общем, старались отвлечь. Во время беседы нам  с напарником удалось ее схватить, переместить за перила балкона и тем самым спасти от необдуманного поступка!"– рассказал один сотрудников МВД, участвовавший в спасении девушки.

Затем подростка передали врачам. По предварительной информации, девушку на необдуманный поступок толкнул конфликт с родителями.

 
 
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Шестнадцатилетняя девушка стояла на балконе на 20-м этаже и угрожала покончить с собой. Смотрите на видео, как сотрудники МВД спасли подростка.
 
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