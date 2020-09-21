Источник материала: Sputnik Беларусь

Совместные маневры союзников на юге Беларуси носят контрдиверсионный характер. На учениях "Славянское братство-2020" белорусские и российские десантники отрабатывают различные комбинированные задачи.

© Sputnik / Виктор Толочко Совместные маневры союзников на юге Беларуси носят контрдиверсионный характер

Одним из эпизодов боевой учебы стало освобождение захваченного террористами здания. Российские десантники выдвинулись к нему на броневиках "Рысь" и заняли оборону по внешнему контуру. Затем в дело пошла военная авиация.

© Sputnik / Виктор Толочко Без поддержки с воздуха не обошлось

Белорусский спецназ десантировался под прикрытием российских военных. Освобождение здания десант из России отрабатывал в килхаусе. Это специально оборудованное помещение, где можно установить планировку, мишени, а также, как сегодня на полигоне, разместить бойцов, которые взяли на себя роль боевиков.

Помощник руководителя учений по десантированию подполковник Сергей Красовский считает, что сегодня десантники двух стран выполнили на 100% и продемонстрировали слаженные действия.

© Sputnik / Виктор Толочко Килхаус - это специально оборудованное помещение, где можно установить планировку, мишени, разместить бойцов, которые взяли на себя роль боевиков

После того, как был зачищен килхаус, игравший роль объекта газораспределительной системы, военные выдвинулись на полигон, где уничтожили оставшиеся силы условных террористов.

"Здесь все просто, цели понятны, задачи ясны", – по-военному четко обрисовал эпизод учений подполковник белорусской армии.

© Sputnik / Виктор Толочко Слаженность действий десантников двух стран достигается детальной проработкой всех действий командирами

После чего Сергей Красовский объяснил, что слаженность действий десантников двух стран достигается детальной проработкой всех действий командирами.

"Поэтому требуется только выполнение поставленной задачи", – резюмировал он.