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Главы МИД ЕС снова не согласовали список персональных санкций по Беларуси
21.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Решение переносится на конец недели. Сегодня «черный список» согласовать не удалось из-за позиции Кипра.
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании 21 сентября согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых планируется ввести санкции в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, а также применение насилия и нарушения прав человека на акциях протеста. Сообщается, что Кипр по-прежнему блокирует решение, для которого требует согласие всех стран-членов. Как сообщалось ранее, Кипр ставит ЕС условие: ввести санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Как сообщил
Принятие "черного списка" тормозится из-за позиции Кипра уже более месяца.
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Решение переносится на конец недели. Сегодня «черный список» согласовать не удалось из-за позиции Кипра.
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