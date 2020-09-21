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Главы МИД ЕС снова не согласовали список персональных санкций по Беларуси

21.09.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Решение переносится на конец недели. Сегодня «черный список» согласовать не удалось из-за позиции Кипра.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании 21 сентября согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых планируется ввести санкции в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, а также применение насилия и нарушения прав человека на акциях протеста. Сообщается, что Кипр по-прежнему блокирует решение, для которого требует согласие всех стран-членов. Как сообщалось ранее, Кипр ставит ЕС условие: ввести санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, сегодня решение по Беларуси не было принято именно из-за позиции Кипра.

Принятие "черного списка" тормозится из-за позиции Кипра уже более месяца.

 
 
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Решение переносится на конец недели. Сегодня «черный список» согласовать не удалось из-за позиции Кипра.
 
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