Заявивший о сексуальном насилии в автозаке программист хочет довести дело до суда

Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

30-летний минчанин покинул Беларусь, однако продолжает бороться за справедливость с помощью своего адвоката.

Tut.by пообщался с молодым человеком, который оказался в Больнице скорой помощи попал после задержания на акции протеста 11 августа. Рассказ мужчины содержится в докладе Human Rights Watch. Он заявил, что был изнасилован дубинкой в автозаке, так как отказался сообщить силовикам пароль от своего мобильного телефона. Кроме того, мужчину избили.

После мужчина попал в изолятор на Окрестина, а оттуда – на машине скорой помощи в больницу. Его травмы, в том числе «внутрислизистые кровоизлияния (3 очага) ампулы прямой кишки», зафиксированы в эпикризе.

Мужчина рассказал, что подал заявление в Следственный комитет 20 августа, потом прошел судмедэкспертизу. Он намерен довести дело до суда. Сейчас он находится за границей, потому что не хочет оказаться в статусе подозреваемого. В СК подтвердили, что заявление по данному факту поступило, в настоящее время проводится проверка.

16 сентября первый замглавы МВД начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что информация об изнасилованиях задержанных является фейком. Однако в инициативе BY_Help, которая помогает задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам, другая информация. «У нас есть данные как минимум о пяти фактах сексуального насилия при весьма похожих обстоятельствах. В данный момент идет проверка полученной информации, но мы уже помогаем этим людям», — рассказал один из инициаторов BY_Help Андрей Стрижак.