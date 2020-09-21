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ЕС вновь не смог договориться о санкциях против властей Беларуси

21.09.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси.

Источник в структурах Евросоюза сообщил корреспонденту DW в понедельник, 21 сентября, что на заседании Совета ЕС в Брюсселе штрафные меры не были утверждены.

В то же время собеседник DW подчеркнул, что министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска.

В свою очередь агентство AFP передает, что участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.

Перед заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, она проинформировала представителей ЕС о ситуации в Беларуси. "Нас действительно поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества", отметил Боррель. Он указал, что ЕС не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Беларуси и будет "поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы".

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский Союз в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси.
 
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