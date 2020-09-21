В Беларуси за решеткой остаются 9 журналистов

Источник материала: АФН

На данный момент за решеткой в разных городах Беларуси остаются 9 журналистов, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Во время освещения Марша Справедливости в Минске в воскресенье, 21 сентября, были задержаны журналист Денис Борщ и автора YouTube-блога Сергей Козлович.

Журналиста Дениса Борща задержали возле Дворца Независимости, где он снимал митинг. Вечером стало известно, что журналиста отправили в следственный изолятор Жодино.

О задержании автора YouTube-блога «Не по ТВ» Сергея Козловича стало известно поздно вечером. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

Сергей Козлович ушел с государственного телевидения 10 августа 2020 года, сообщает.

Также вечером из своей квартиры в Минске был похищен фотограф и режиссер-документалист, член БАЖ Николай Маминов. Где он находится и в чем его обвиняют, пока неизвестно.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Пинске двум независимым журналистам были предъявлены обвинения в участии в митинге, который они освещали.