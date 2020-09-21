МИД РБ теряет первого секретаря одного из управлений

Источник материала: АФН

Первый секретарь управления Европы МИД Беларуси Павел Слюнькин сообщил, что увольняется из министерства.

«Если у Вас есть идеи, где может быть полезен человек с: безграничной любовью к своей Родине; красным дипломом в области международных отношений и учебой в дипломатической академии Нидерландов; знанием четырёх иностранных (английский, испанский, шведский, польский) и двух государственных языков; опытом учебы и работы за границей; знаниями и практическим опытом в области переговоров и аналитике; верой в Добро и Справедливость. Держите в курсе, я обязательно передам этому человеку», - написал Слюнькин в fb.

Причина увольнения дипломата опубликована там же еще 17 августа.

«Последние месяцы прошли под знаком фантастической солидарности нашего народа, его отвращения ко лжи и насилию и искреннего настойчивого стремления к мирным переменам. То, о чем многие из нас мечтали долгие годы, наконец, свершилось - беларусы стали по-настоящему единой нацией, которая ничего и никого не боится и готова сама определять своё будущее. Я знаю, что у страны, в которой людей пытают за колючей проволокой за их мнение и убеждения, нет будущего. Я знаю, что мы не недоспелый народ, который неспособен принимать самостоятельные решения, а зрелая, цивилизованная и одарённая нация. Я знаю, что у нас и нашей Беларуси великое будущее, и мы никому не позволим его у нас отобрать», - написал дипломат месяц назад.

Накануне, Павел Латушко сообщил о том, что в ближайшее время около 30 дипломатов будут уволены из МИД РБ.