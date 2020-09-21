ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД разваливается на глазах: о своем увольнении заявил чиновник управления Европы

21.09.2020 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин на своей странице в Фейсбуке сообщил о своем увольнении из МИД

МИД разваливается на глазах: о своем увольнении заявил чиновник управления Европы
"Мой герой и role model - это однозначно Хэнк Риарден. Но сейчас, вероятно, помочь нам может только совет Франсиско Д’Анкония: «Атлант, расправь плечи!».

Если у Вас есть идеи, где может быть полезен человек с:

- безграничной любовью к своей Родине;
- красным дипломом в области международных отношений и учебой в дипломатической академии Нидерландов;
- знанием четырёх иностранных (английский, испанский, шведский, польский) и двух государственных языков;
- опытом учебы и работы за границей;
- знаниями и практическим опытом в области переговоров и аналитике;
- верой в Добро и Справедливость.

Держите в курсе, я обязательно передам этому человеку. Крепко всех обнимаю и люблю", - написал Павел.

Напомним, экс-дипломат и бывший гендиректор Купаловского театра член Координационного совета Павел Латушко сообщил, что в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.

«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме. 

Первым из белорусских дипломатов, кто заявил о своем протесте в связи с фальсификацией выборов и насилием силовиков был теперь уже бывший белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.

Позже о своем несогласии заявили и другие дипломаты, как чиновники министерства, так и сотрудники белорусских посольств, среди них оказался и посол в Испании Павел Путовой, который вскоре после выборов потребовал пересчета голосов.

Похоже, что скоро в МИД работать будет некому. Хотя при "железном занавесе" МИД не особенно и нужен.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин на своей странице в Фейсбуке сообщил о своем увольнении из МИД
 
Новости дня
Новости разные
 
Несовершеннолетняя девушка пыталась спрыгнуть с 20-го этажа в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика