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Под Брестом завершился первый этап совместных учений России и Беларуси
21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маневры на полигоне под Брестом. Военные Беларуси и России проводят совместные военно-тактические учения «Славянское братство – 2020», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
На полигон под Брестом прибыли десантники из Псковского гвардейского соединения. К этим маневрам они готовились несколько недель у себя на родине. С собой привезли новинки российского военпрома.
Учения предстоят масштабные. В них задействовали более 500 единиц техники и около шести тысяч человек, из них тысяча – из России. Вместе они отработают защиту западных рубежей Союзного государства.
Позади – первый этап совместных учений. Белорусы и россияне выполняли сложнейшие военные маневры: преодолевали водные преграды на модернизированных бронетранспортерах, совершали десантирование с вертолета в условиях нулевой видимости.
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В учениях задействовали более 500 единиц техники и около шести тысяч человек, из них тысяча – из России.
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