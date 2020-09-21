Под Брестом завершился первый этап совместных учений России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маневры на полигоне под Брестом. Военные Беларуси и России проводят совместные военно-тактические учения «Славянское братство – 2020», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На полигон под Брестом прибыли десантники из Псковского гвардейского соединения. К этим маневрам они готовились несколько недель у себя на родине. С собой привезли новинки российского военпрома.

«Мы выполнять будем задачи на новой технике. Боевая машина десанта четвертого поколения, модернизированная. Для вас будет это новое. Покажем, расскажем, научим. На нее установлена стомиллиметровая пушка. Грубо сказать, это облегченный танк. Также есть спаренная пушка тридцатимиллиметровая», – сказал заместитель командира полка Андрей Тимофеев.

Учения предстоят масштабные. В них задействовали более 500 единиц техники и около шести тысяч человек, из них тысяча – из России. Вместе они отработают защиту западных рубежей Союзного государства.

«С уверенностью могу сказать, что мы готовы реагировать на любые угрозы. Обеспечивали и будем обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и мирно трудиться во благо своей страны», – поделился министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.