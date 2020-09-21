Во вторник водители могут не платить за проезд в общественном транспорте Минска

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 22 сентября, проезд в общественном транспорте столицы для автовладельцев сделают бесплатным. Об этом сообщает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метро Минска предоставят в связи с всемирной экологической акцией «День без автомобиля», которая призвана снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и подтолкнуть людей к использованию альтернативных способов передвижения.

Чтобы воспользоваться льготой, вместо билета на проезд водители должны предъявить права и техпаспорт на транспортное средство.