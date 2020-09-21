|
Во вторник водители могут не платить за проезд в общественном транспорте Минска
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 22 сентября, проезд в общественном транспорте столицы для автовладельцев сделают бесплатным. Об этом
Право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метро Минска предоставят в связи с всемирной экологической акцией «День без автомобиля», которая призвана снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и подтолкнуть людей к использованию альтернативных способов передвижения.
Чтобы воспользоваться льготой, вместо билета на проезд водители должны предъявить права и техпаспорт на транспортное средство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо билета им нужно будет предъявить права и техпаспорт на автомобиль, который в этот день они оставят дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)