Flo и Wannaby релоцируют, SpurIt - планирует. Что белорусские ИТ-компании думают о переезде

Источник материала: Tut.by

Издание dev.by поинтересовалось у компаний, планируют ли они релокейт и как готовы помочь (если готовы) сотрудникам, которые высказали желание переехать в другую страну из-за событий в Беларуси. СМИ отправило вопросы в 50 компаний из списка крупнейших плюс еще 10 компаний поменьше — на комментарий согласились только семь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

Издание задало всем вопрос: если сотрудник компании настойчиво просит его релоцировать из-за неспокойной ситуации в стране, то как компания готова ему помочь?

Вот что ответили некоторые ИТ-организации.

— Мы видим, что многие сотрудники переживают за собственную безопасность, поэтому мы хотим предоставить им возможность уехать, — говорит СЕО компании Wannaby Сергей Архангельский. — Это полностью добровольная программа: кто не хочет никуда ехать, останется в Минске. Сейчас изучаем различные варианты по открытию нового офиса. Пока еще окончательно не решили, но это будет одна из соседних с РБ стран.

В Flо сообщили, что предлагают своим сотрудникам возможности как краткосрочной, так и долговременной релокации.

Относительно краткосрочной релокации: начиная с 10 августа компания предоставляет всем сотрудникам, которые хотят временно уехать, помощь в выезде за границу.

— Каждый день мы помогаем организовать и покрываем большую часть расходов на временный выезд сотрудников, а также оказываем все необходимые консультации. Любой сотрудник, который чувствует необходимость временно уехать, может сказать об этом своему менеджеру, и сотруднику оперативно помогут, — отметили в компании.

Что касается долговременной релокации, то, как сообщили в Flо, вестернизация, то есть увеличение количества офисов в Европе, и наём сотрудников в разных странах — стратегический и необходимый этап в развитии компании, который «позволит Flo иметь экспертизу, специфичную для западного рынка, и повысить устойчивость компании».

— Текущая ситуация несколько ускорила процесс, поэтому офисы в странах мы будем открывать оперативнее, чем планировали. За пределами Беларуси офисы Flo уже есть в США и на Кипре. Страны, в которых будут открываться или уже открываются офисы компании: Литва, Польша, Нидерланды, Великобритания. Теперь сотрудники Flo смогут выбрать место для жизни за пределами Беларуси, не меняя компанию. При этом мы не будем заставлять релоцироваться тех, кто этого не хочет: офис в Минске сохранится и продолжит быть крупным.

Компания окажет полную организационную поддержку в решении всех административных вопросов, связанных с оформлением документов для сотрудника и его семьи, предоставит материальную помощь для организации переезда (так называемые подъемные) и оплатит билеты для сотрудника и членов его семьи. Подходить к рассмотрению всех заявок будут в индивидуальном порядке.

В SENLA, международной компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, ответили следующее:

— У наших сотрудников всегда была и остается возможность релокации в другие страны/города, где находятся наши офисы, и список таких стран/городов только расширяется. Мы всегда помогаем сотрудникам, желающим переехать в наши зарубежные офисы. Например, в городах, где у нас уже давно функционируют офисы разработки, мы помогаем нашим сотрудникам решить целый ряд бытовых проблем (например устроить детей в сады/школы, подобрать квартиру, обучить/устроить в компанию супругу/супруга, индексируем з/п и так далее).

— Мы только начинаем этот вопрос прорабатывать, сперва хотим решить вопрос с юрисдикцией за рубежом, а потом прорабатывать остальные вопросы для помощи сотрудникам с релокейтом. Пока еще никто не уехал, но многие настроены это сделать, — сообщили в другой ИТ-компании SpurIt.

Юлия Заверач, Business Development Manager компании Exadel, отметила, что у сотрудников «всегда была и остается возможность переехать в офис другой страны или же в пределах Республики Беларусь».

В Top Soft («Корпорация Галактика») ответили, что «вопрос релокации в нашей компании не поднимался, не планируем».

А в Service Desk сообщили, что в целом практики релокейта у них никогда не было. Но гипотетически они могут релоцировать сотрудника в Москву, так как компания является дочерней структурой ПАО Сбербанк, и опять же в теории помочь с жильем и переездом. Но ранее таких кейсов в их практике не было.