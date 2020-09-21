«Бомба» в мире игр: Microsoft купила создателей The Elder Scrolls, Fallout и DOOM

Источник материала: Tut.by

Microsoft заявила о покупке ZeniMax Media — материнской компании Bethesda, id Software, Arkane, Tango Gameworks и других студий. По информации Bloomberg , сумма сделки составляет 7,5 миллиарда долларов.





Об этом решении компания рассказала на своем официальном сайте. Причем сообщение опубликовано от имени Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft.

Издание cybersport.ru уточняет: группе компаний ZeniMax Media принадлежат права на такие франшизы, как The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Fallout, Quake и Prey. Ранее анонсированная ролевая игра Starfield выйдет уже при поддержке Microsoft. Кроме того, по словам Спенсера, в совместных планах компаний теперь числится не только развитие уже существующих франшиз, но и полностью новых. Microsoft готова тратить на это деньги.

Bethesda заявила, что будет издавать свои игры самостоятельно. Впрочем, все крупные релизы вроде TES6 будут сразу же выходить в Xbox Game Pass. Интересно, что Bethesda и Obsidian теперь принадлежат одной компании. Возможно, в будущем мы увидим продолжение New Vegas.

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