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«Бомба» в мире игр: Microsoft купила создателей The Elder Scrolls, Fallout и DOOM
Источник материала: Tut.by
Microsoft
Об этом решении компания рассказала на своем официальном сайте. Причем сообщение опубликовано от имени Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft.
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Bethesda заявила, что будет издавать свои игры самостоятельно. Впрочем, все крупные релизы вроде TES6 будут сразу же выходить в Xbox Game Pass. Интересно, что Bethesda и Obsidian теперь принадлежат одной компании. Возможно, в будущем мы увидим продолжение New Vegas.
Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:
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Об этом решении компания рассказала на своем официальном сайте. Причем сообщение опубликовано от имени Фила Сепнсера, главы игрового подразделения Microsoft.
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