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«Бомба» в мире игр: Microsoft купила создателей The Elder Scrolls, Fallout и DOOM

21.09.2020 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Microsoft заявила о покупке ZeniMax Media — материнской компании Bethesda, id Software, Arkane, Tango Gameworks и других студий. По информации Bloomberg, сумма сделки составляет 7,5 миллиарда долларов.


Об этом решении компания рассказала на своем официальном сайте. Причем сообщение опубликовано от имени Фила Спенсера, главы игрового подразделения Microsoft.

Издание cybersport.ru уточняет: группе компаний ZeniMax Media принадлежат права на такие франшизы, как The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Fallout, Quake и Prey. Ранее анонсированная ролевая игра Starfield выйдет уже при поддержке Microsoft. Кроме того, по словам Спенсера, в совместных планах компаний теперь числится не только развитие уже существующих франшиз, но и полностью новых. Microsoft готова тратить на это деньги.

Bethesda заявила, что будет издавать свои игры самостоятельно. Впрочем, все крупные релизы вроде TES6 будут сразу же выходить в Xbox Game Pass. Интересно, что Bethesda и Obsidian теперь принадлежат одной компании. Возможно, в будущем мы увидим продолжение New Vegas.

Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:

 
 
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Об этом решении компания рассказала на своем официальном сайте. Причем сообщение опубликовано от имени Фила Сепнсера, главы игрового подразделения Microsoft.
 
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