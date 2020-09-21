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Из 22 задержанных возле рудоуправления «Беларуськалия» только пять являются его работниками

21.09.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из 22 задержанных возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» только пять являются работниками этого предприятия, заявил БелаПАН официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

По его словам, задержанные находятся в РОВД Солигорска. «Часть из них будет отпущена, на часть составлены протоколы об административном нарушении, проверяется их причастность к вчерашним несанкционированным мероприятиям», — сказал Чеботарев.

Утром 21 сентября силовики задержали шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку, который после ночной смены отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении стачечного комитета предприятия, задержаний, избиений и пыток мирных граждан, фальсификации президентских выборов.

Как сообщил БелаПАН очевидец, около 20 человек пришли к четвертому рудоуправлению ОАО «Беларуськалий». «Рабочие стояли в поддержку шахтера, который не поднялся на поверхность. Подъехали бусы. Сначала милиционеры разговаривали, потом спустя время из бусов выскочил ОМОН и упаковал всех, кто там был. Их увезли. Скорее всего, в РОВД, — рассказал очевидец, которому удалось избежать задержания.

По его словам, Олега Кудёлку подняли на поверхность и на скорой помощи в сопровождении неизвестных людей повезли в психоневрологический диспансер.

После произошедшего стачком «Беларуськалия» написал в своем телеграм-канале: «Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой? Подождем еще немного? Таким образом, нам, рабочим, власти заявили открытым текстом: вам нельзя собираться нигде, ни в городе, ни на промплощадках. Только работать и не поднимать голову! Та ли эта власть, которая нам нужна? Ее ли нам нужно кормить своим трудом?»

Жена Олега Кудёлки сегодня передала в стачком его открытое письмо на имя гендиректора предприятия Ивана Головатого. Кудёлка, который учился вместе с Головатым в Санкт-Петербургском горном университете, критикует руководство предприятия за конфликты с независимым профсоюзом, «откаты» за контракты и кадровую политику. Шахтер потребовал отставки гендиректора ОАО «Беларуськалий», освобождения всех заключенных стачкомовцев предприятия, прекращения давления на членов стачкома и их семьи, отмены решения об увольнении бастующих «Беларуськалия», прекращения беспредела силовиков, а также запугивания, задержания и избиения мирных граждан.

 
 
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Из 22 задержанных возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» только пять являются работниками этого предприятия, заявил БелаПАН официальный представитель...
 
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