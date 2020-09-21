Ковалькова в Европарламенте: В Беларуси рождается настоящая европейская нация

В Беларуси рождается настоящая европейская нация, заявила член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова 21 сентября, выступая на заседании комиссии Европарламента по иностранным делам.

«К сожалению, действующий режим закрыл для вас границу, и вы не можете попасть в Беларусь, чтобы увидеть и почувствовать, что у нас происходит, — отметила она. — Но я могу сказать, что в Беларуси рождается настоящая европейская нация. Это нация граждан, которые берут ответственность за судьбу и будущее своей страны. Сегодня тысячи, сотни тысяч белорусов становятся лидерами перемен, противостоят насилию и беззаконию со стороны режима Лукашенко. Аресты лидеров сопротивления не могут остановить процесс перемен в нашей стране просто потому, что на смену брошенным в тюрьмы приходят новые лидеры. Ответственность граждан за свою страну является основной для устойчивых и надежных демократических преобразований».

Ковалькова подчеркнула, что у режима «нет шанса вернуть страну в спячку». «Эти перемены не остановить ни расстрелами людей на улицах, ни арестами, ни штрафами и запугиванием. В попытке удержать власть Лукашенко раз за разом переходит границы человечности и пытается растоптать человеческое достоинство, — сказала она. — Вчера в Гродно бандиты в масках силой затянули в автозак женщину на восьмом месяце беременности. И это не единичный случай подобной жестокости. Власти дошли до того, что грозят отбирать детей у тех, кто борется за перемены в нашей стране. Сложно представить, что такое возможно в Европе в XXI веке, как и выдворение из страны политических оппонентов».

Член президиума КС напомнила, что ее саму белорусские власти сначала арестовали, а потом насильно вывезли из страны. «И сейчас я хочу воспользоваться возможностью, чтобы попросить вас поддержать тех, кто сегодня находится в тюрьмах в условиях, которые можно приравнять к пыткам. Это Павел Северинец, Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Татьяна Каневская и десятки других белорусов, которые по ложным обвинениям стали заложниками режима. И эти нормы стали возможны только из-за режима Лукашенко», — подчеркнула она.

«Но этот бесчеловечный режим уже давно стал бы историей, если бы он не получал поддержку извне, — продолжила Ковалькова. — Для европейцев услужливые дипломаты представляли Лукашенко в качестве единственного гаранта независимой Беларуси. Но именно Лукашенко подписал союзный договор, втянул Беларусь в военный блок с Россией, уничтожал белорусскую культуру, язык и образование, арестовывал и бросал в тюрьмы патриотов Беларуси».

С другой стороны, отметила Ковалькова, долгое время Лукашенко пугал руководство России мифической угрозой со стороны Запада. «За это режим получал кредиты, дипломатическую, информационную и другую поддержку, — сказала она. — Он и сейчас пытается это сделать, но, по всей видимости, Лукашенко уже порядочно надоел Кремлю. Мы слышим, что руководство России подталкивает бывшего президента Беларуси к конституционной реформе. Но белорусский народ уже сделал свой выбор. И этот выбор не в пользу Лукашенко. Светлана Тихановская является избранным лидером белорусского народа. Она и Координационный совет неоднократно говорили, что готовы к диалогу с бывшим президентом о мирной передаче власти, но всякий раз Лукашенко отвечал дубинками, арестами и уголовными делами».

Член президиума КС уверена, что конституционная реформа при Лукашенко невозможна. «Для ее проведения бывший президент должен уйти в отставку, — сказала она. — Лукашенко просто не способен к диалогу со своим народом. И он это демонстрирует на протяжении всего периода своего правления. На этих выходных сотни тысяч мирных демонстрантов в очередной раз вышли на улицы городов. И вместо диалога Лукашенко снова их избивал, задерживал и арестовывал. Но заставить белорусский народ молчать и подчиниться он уже не в состоянии».

По словам Ковальковой, никто сейчас не может сказать, когда рухнет режим Лукашенко. «Но все знают, что он обязательно рухнет, — подчеркнула она. — Против бывшего президента восстал весь народ Беларуси. Сейчас даже в вертикали и среди силовиков идут разговоры, многие уже уволились или планируют уволиться. Лукашенко вынужден тратить последние бюджетные средства на концерты для чиновников и зарплаты для силовиков. Но эти средства скоро закончатся, а вместе с ними и лояльность последней опоры бывшего президента — силовиков».

Член президиума КС также отметила, что просит сегодня за «тех людей, кто остался и продолжает борьбу» в Беларуси. «В первую очередь помощь необходима именно им, — подчеркнула она. — Мы просим вас вспомнить положения Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом при посредничестве ЕС, США и России. В случае обеспечения предметного диалога ЕС должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократическому избранному правительству Беларуси. А уже сегодня можно вести разговоры об отмене виз для простых белорусов».

Ковалькова призвала Евросоюз «подготовить пакет помощи для демократической Беларуси». «Режим Лукашенко довел экономику страны до ужасного состояния, — сказала она. — Новому демократическому правительству понадобится международная помощь для того, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса. Сейчас необходимо настоять на немедленно освобождении всех политических заключенных. Все случаи убийств и пыток мирных демонстрантов должны быть тщательно расследованы независимой комиссией, в которую входят представители белорусского общества и международные эксперты».

Представитель Координационного совета также заявила о необходимости введения точечных экономических санкций в отношении лиц, ответственных за насилие над мирными гражданами, и «бизнесов, которые финансируют пропаганду и репрессии».

«Александр Лукашенко утратил власть и не должен рассматриваться как глава государства или официальный представитель Республики Беларусь на международной арене с 5 ноября 2020 года. Все подписанные договоры или заявления бывшего лидера должны быть признаны недействительными», — резюмировала Ковалькова.