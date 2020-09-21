Два жителя Жлобина оскорбили сбитого машиной сотрудника РОВД. Их нашли (видео)

Источник материала: Onliner

В ночь на 11 августа 27-летний житель Жлобина за рулем Volkswagen Polo не остановился по требованию сотрудника РОВД и начал скрываться — при движении задним ходом сотрудник милиции получил травмы. Видео разошлось по соцсетям, и два пользователя жлобинского Telegram-канала оставили под роликом оскорбительные комментарии в отношении пострадавшего милиционера. Теперь их нашли и привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба МВД.

Одним нарушителем оказался ранее судимый за угон машины 40-летний мужчина (его также привлекали к административной ответственности), другой — 25-летний парень, на счету которого административные приводы.

В отношении них следователи возбудили уголовные дела по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.